Warnemünde

Weihnachtsmärkte mussten wegen Corona auch im vergangenen Jahr wieder ausfallen – doch am Warnemünder Kirchplatz wird nun am Jahresanfang für nachweihnachtliche Gemütlichkeit gesorgt. Denn am Testzelt werden Heißgetränke und Crêpes verkauft, um den Bürgerinnen und Bürgern eine Art Weihnachtsmarkt-Ersatz zu bieten.

Die OSTSEE-ZEITUNG ist live vor Ort und berichtet im Stream, wie die Menschen das außengastronomische Angebot nutzen – ganz ohne Corona-Auflagen.

Von OZ