Laage

Die Corona-Zahlen nehmen dramatisch zu. Umso wichtiger ist deshalb die Impfung gegen das gefährliche Virus. Aktuell sind 66,2 Prozent der Bevölkerung in Mecklenburg-Vorpommern vollständig gegen Covid-19 geimpft, doch da die Wirkung nachlässt, kommt es nun auf die Drittimpfung an.

Wie das am Impfzentrum im Flughafen Rostock-Laage aktuell läuft, darüber will OZ-Redakteurin Michaela Krohn am Montag, dem 22. November, um 10 Uhr mit Impfarzt Robert Uhde sprechen. Unter anderem sollen die Fragen geklärt werden, wer sich schon um eine Booster-Impfung bemühen kann und wie man an einen Termin kommt.

Aber auch die aktuelle Lage am Impfzentrum soll eine Rolle spielen. Denn die Ärzte und Helfer arbeiten in Laage im Akkord. Allein am vergangenen Freitag wurde dort 1200 Menschen geimpft.

Das OZ-Live-Interview können Sie am Montag hier ab 10 Uhr verfolgen:

Von OZ