OZ-Liveticker: So läuft die Taufe der Aidamira auf Mallorca

Rostock/Palma

Die Aidamira wird am Wochenende in Palma de Mallorca getauft. Die OZ berichtet von Samstag an ab 19 Uhr mit einem Liveticker von der Party. Erwartet werden Model und Moderatorin Franziska Knuppe als Taufpatin und Musiker Johannes Oerding.

Die „ Aidamira“ bietet 624 Kabinen, darunter 96 Suiten. Sie gehört damit zu den kleineren Schiffen der Aida-Flotte und fährt für das sogenannte Selection-Programm, das sich durch besondere Routen und längere Aufenthalte in den Häfen auszeichnet. Geplant sind vom Dezember 2019 an 14-tägige Fahrten von Kapstadt in Südafrika aus.

Die Aidamira ist kein neues Schiff, sondern war seit 1999 für verschiedene Reedereien unterwegs, zuletzt als „Costa neoRiviera“. Der Kreuzliner wurde mit dem typischen Aida-Design umgestaltet.

Von Andreas Ebel