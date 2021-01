Rostock

Die Rostocker Bürgerschaft tagt am heutigen Mittwoch wieder in der Stadthalle. Unter Anderem geht es um das Thema Schulessen. Bislang liefert der französische Großkonzern Sodexo in der Hansestadt rund 3800 Mahlzeiten pro Tag aus. Möglicherweise ändert sich das bald. Eine eigene Schulküche der Stadt ist im Gespräch. Über einen Unterausschuss zum Thema wird abgestimmt.

Auch die Buga 2025 ist wieder Thema. Die Einbindung des Schnatermanns wird diskutiert. Die Frage, wer die Veranstaltung planen wird, sorgt sicherlich für viel Diskussionsstoff auf der Bürgerschaftssitzung.

Von OZ