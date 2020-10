In der Rostocker Stadthalle tagt am Mittwoch wieder die Bürgerschaft. Unter anderem soll eine endgültige Entscheidung, ob die Bundesgartenschau 2025 wirklich stattfinden soll, fallen. Außerdem auf der Tagesordnung: die Umbenennung der RSAG und Elternhaltestellen an allen Grundschulen Rostocks.