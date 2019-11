Generationswechsel bei Almatros in Groß Stove: Gut gepolstert für den Camping-Markt

Groß Stove

“ Matratzen können wir“, sind sich die Albrechts einig. Die Jungen wie die Alten. Die Brüder Klaus (70) und Hans (65) Albrecht haben 1990 den Familienbetrieb „ Almatros“, Albrecht Matratzen Rostock, vor den Toren der Hansestadt in Groß Stove gegründet und seitdem Hotels und Kliniken, Kreuzliner, Pflegeheime und unzählige Privatkunden mit Tausenden bequemen, handgefertigten Schlafunterlagen beliefert.

Nun sind die Firmengründer im Rentenalter und haben den Familienbetrieb in die Hände ihrer Kinder gelegt. Sören (43) und Robert (40) Albrecht führen seit Jahresbeginn die Geschäfte, Anne Albrecht (38) ist als Produktionsleiterin seit September dabei.

„Lust und die Chance auf was Neues“

Zurück in die Provinz, das haben sich vor allem die Geschwister Robert und Anne reiflich überlegt. Der 40-Jährige war als Risikomanager für große Lebensmittel- und Tourismuskonzerne in London und Berlin tätig. Als Angestellter. „Die Lust und die Chance auf was Neues, das war der Reiz“, erklärt Robert Albrecht.

So geht es auch seiner Schwester, die Diplomingenieurin hat 20 Jahre in Berlin gelebt und ist nun mit Familie heimgekehrt. Der Experte im Matratzen-Geschäft ist Sören Albrecht. Er hat schon 20 Jahre bei Almatros gearbeitet, kennt sich in Produktion, Außendienst und Auslieferung bestens aus. Doch nun ist er vom Kollegen zum Chef aufgerückt, für ihn ein nicht ganz einfacher Sprung. Für das zwölfköpfige Mitarbeiterteam indes kein Problem.

Neue Chefs setzen auf moderne Strategien

Die jungen Chefs setzen weiter auf die gute Marke „ Almatros“. Doch sie wollen sie noch bekannter machen und breiter aufstellen. Sie haben eine neue Website erstellt und den Namen abgewandelt in Albrecht Manufaktur Rostock. Denn schon jetzt werden neben der Matratzenproduktion viele Sonderwünsche in Schaumstoff erfüllt: Liegepolster, Bällebäder, Turnmatten, Kindersessel.

Hier sehen die Chefs in zweiter Generation viel Potenzial. „Wir wollen einen neuen, individuellen Markt im Freizeitbereich erobern“, erklärt Robert Albrecht. Mit speziell angefertigten Polstern für Boote und Wohnmobile, Segelplanen und Verdecken. „Wir leben hier an der Küste, wo Camping zu Hause ist und großer Bedarf für unsere Produkte besteht“, sind sich die Albrechts sicher, die am Donnerstag mit dem Nachfolgepreis der OZ ausgezeichnet wurden.

Von Doris Deutsch