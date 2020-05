OZ-Newsroom-Konzert: Bluegrass mit „Dünen Grass“ im Livestream

Rostock

Am Mittwoch um 18 Uhr gibt es was ganz Besonderes in der OZ-Redaktion zu hören.„ Dünen Grass“ spielt beim nächsten OZ-Newsroom-Konzert. Die fünf Musiker aus Rostock, vom Darß und aus Blankenhagen spielen Bluegrass. Bei dieser amerikanischen Musikrichtung dürfen ein Banjo, eine Resonatorgitarre, mehrstimmiger Gesang und ein Kontrabass nicht fehlen.

Die Musik verspricht auf jeden Fall ein sonniges Gemüt und eine neue Erfahrung. Hier startet der Livestream am Mittwoch um 18 Uhr. Sollte er nicht alleine starten, aktualisieren Sie bitte die Seite.

Bewerbung für ein OZ-Newsroom-Konzert

Aussagekräftige Bewerbungen bitte an: online@ostsee-zeitung.de, Kennwort: OZ Newsroom Konzert. Gespielt wird mittwochs um 18 Uhr möglichst unplugged im Newsroom der OSTSEE-ZEITUNG in Rostock. Jedes Konzert dauert 15 Minuten und soll unplugged gespielt werden.

