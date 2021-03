Rostock

In der OZ-Themenwoche „Einfach Gesund“ sprechen Max Jagusch und Julia Kramer in dem Podcast „Schon gehört?“ mit Nyko Bremer. Er ist der erste Franchisenehmer von Mister Cannabis in Rostock. CBD-Produkte boomen gerade massiv über Social Media & Co. Wie viel ist dran am Hype? Darüber sprechen die beiden mit ihrem Gast in der neuen Folge „Green Rostock – Alles auf Pflanze?“.

Bremer zufolge steigt derzeit das Interesse an den Produkten, die er verkauft. Die Kundenpräsenz sei gestiegen und die Fragen an die Mitarbeiter in seinem Laden häufen sich. Besonders gestresste Menschen oder jene mit Schlafproblemen greifen gerne auf die CBD-Produkte zurück.

Macht CBD abhängig?

Während einige Ärzte bereits die Produkte empfehlen, machen andere auf diese noch gar nicht aufmerksam. Welche medizinischen Aspekte gibt es? Wie hoch ist das Abhängigkeitspotenzial? Welche Produkte gibt es und wofür können sie angewendet werden? All diese Fragen beantwortet Nyko Bremer im OZ-Podcast.

Hier reinhören:

Wenn Ihnen der Podcast nicht angezeigt wird, klicken Sie hier.

Ebenfalls im Rahmen der OZ-Themenwoche „Einfach Gesund“ ist bereits die Podcast-Folge „Alarm im Darm – Teil 1“ erschienen. Darin spricht Podcasterin Julia Kramer mit dem Abteilungsleiter der Inneren Medizin in Rostock Prof. Dr. Georg Lamprecht.

In der zweiten Folge von „Alarm im Darm“ ist die Bloggerin Katharina Engeroff alias „Freiheraus” zu Gast und redet über das Leben mit einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung (CED). Die Folge erscheint am Samstag.

