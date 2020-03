OZ-Praktikant wird wegen Corona wieder zurück in die USA geholt

Rostock

Vor genau einem Jahr habe ich erfahren, dass ich eine Stelle in das angesehenen deutsch-amerikanischen „Parlamentarischen Patenschafts-Programm“ bekommen sollte. Dieses Ereignis hat mein Leben von Grund auf verändert. Ein Jahr in Deutschland, finanziert vom amerikanischen Kongress und vom Bundestag – das war wie ein Traum. Mein Traum geht jedoch viel früher als geplant zu Ende.

Trump stoppt europäische Einreise

US-Präsident Trump hat am Mittwoch der Welt im Fernsehen mitgeteilt, dass wegen des Coronavirus’ ein Einreiseverbot gegen alle europäische Länder außer Großbritannien verhängt werden soll. Seiner Ankündigung nach trifft die Beschränkung am Freitag in Kraft. Grund dafür: Reisende aus Europa stellen für ihn eine Ansteckungsgefahr für die USA dar – Europa als Bedrohung. Damit ist auch mein Austauschprogramm beendet.

Für die Sicherheit der 75 Teilnehmer zu sorgen, ist für die Organisatoren des Programms von höchster Priorität, wie es in einem Brief heißt, den wir zugeschickt bekamen. Mit dem Einreisestopp hat Trump die ohnehin schon heikle transatlantische Beziehung noch mal angeheizt. Die Folgen führten in weniger als 24 Stunden zu der Stornierung meines Programms.

Wieder nach Hause

Im August habe ich mich von meiner Familie und meinen Freunden verabschiedet, eigentlich mit der Absicht, sie erst im Juni wiederzusehen. Kurz danach bin ich zusammen mit den 74 anderen Amerikanern aus meinem Programm in Deutschland angekommen.

Das dreiteilige Programm besteht aus einem Sprachkurs, einem Semester an der Uni und aus einem Praktikum. Da ich bereits ein Germanistik-Studium in den USA abgeschlossen habe, freute ich mich besonderes auf die Praktikumsphase: Vier Monate bei der OSTSEE-ZEITUNG, in denen ich mich persönlich als Journalist im Ausland entwickeln wollte.

Als Reaktion auf der Verbreitung des Coronavirus, verbietet Trump für 30 Tage Einreisen aus Europa. Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Am Donnerstagnachmittag haben der Bundestag und das US-Außenministerium jedoch entschieden, dass mein Programm mit sofortiger Wirkung abgebrochen wird. Diese Nachricht hat mich total schockiert.. „Wir sind uns bewusst, dass diese Entscheidung für Sie persönliche Folgen haben wird und für Sie sehr enttäuschend sein muss. Dieser Schritt fiel uns sehr schwer“, teilte das Ministerium per E-Mail mit.

Frustration und Verwirrung

Nach nur anderthalb Monaten bei der OZ muss ich mein Praktikum schweren Herzens beenden. Mit meinem Visum ist der Aufenthalt in Deutschland nur im Rahmen dieses Programmes erlaubt. Unter den Teilnehmern gab es viel Frustration und Verwirrung, besonderes was die Zukunft angeht. Die Vorbereitungen für die Rückkehr in die USA müssen jetzt kurzfristig geplant werden.

Die Enttäuschung ist auch in Börgerende ( Landkreis Rostock) zu spüren. Die New Yorkerin Jessica Arias lebt dort bei einer Gastfamilie. Sie macht ein Praktikum in der Finanzabteilung der Kreuzfahrtreederei Aida Cruises und war von der Entscheidung ebenfalls schockiert. „Ich will in Deutschland blieben,“ sagt die 23-Jährige. Sie ist frustriert, weil sie sich hier in MV sicherer fühlt als in New York, wo es inzwischen mehr als 200 bestätigte Coronafälle gibt. In MV sind es dagegen derzeit nur 17. „Das Risiko, mich anzustecken, ist am Flughafen viel höher als wenn ich hier bleibe“, sagt sie. Zudem macht sie sich auch um ihre Jobchancen in den USA Sorgen, da sich Corona bereits negativ auf die Wirtschaft in Jessicas Heimat auswirkt. „Ich bezweifle, dass ich jetzt irgendwo jetzt eine Stelle kriegen werde.“

In ein Dilemma wird auch die Programmteilnehmerin Carolina Cortez geraten. Die 23-jährige Kalifornierin lebt und arbeitet derzeit in Schwerin. Ihr Praktikum absolviert sie im Wirtschaftsministerium von MV. Kehrt sie zurück in die USA, wird sie kein Zuhause mehr haben: Ihre Eltern sind mittlerweile nach Mexiko gezogen. Das hießt, dass Carolina ohne Job und Krankenversicherung zurück in die USA kehren wird. „Ohne ein Job habe ich keine Sicherheit. Ich weiß nicht, wie es weitergehen wird“.

Unklare Zukunft

Meine Zukunft ist auch unklar. Ich weiß noch nicht, wann genau ich zurückkehren werde, aber wahrscheinlich wird es Anfang nächste Woche sein. Als ich meine Mutter anrief, um ihr zu berichten, dass ich zurückkomme, musste ich weinen. Das tue ich sehr selten. In dem Moment, in dem ich ihre Stimme hörte, wurde mir erst richtig klar, dass das alles wahr ist. Nach sieben Monaten werde ich meine Mutter wiedersehen. Sie ergänzte: „Ist es gemein zu sagen, dass ich mich freue Dich bald zu sehen?“

Lesen Sie Mehr:

Von Maxwell Honzik