Rostock

Kopfschmerzen quälten ihn. Vielleicht der Stress? Thomas Niebuhr war als Lokalredakteur der OSTSEE-ZEITUNG quasi immer im Dienst. Er hatte einen guten Draht zu allen Kommunalpolitikern, zu Vertretern der Wirtschaft in Rostock und auch in der Kulturszene war er gut vernetzt. Seine ruhige, sachliche Art wurde geschätzt, seine seriöse Berichterstattung. Und so bekam Thomas auch „unter der Hand“ so manche Information für spannende Geschichten.

Ehrung für Aida-Beitrag

Für seinen Beitrag „Jede Traumreise beginnt in Rostock – Wie das Unternehmen Aida funktioniert“ erhielt Thomas im September 2018 eine besondere Anerkennung von der IHK zu Rostock bei der Verleihung des Medienpreises „Rufer“. Damit wird anspruchsvoller, differenzierender und verantwortungsvoller Wirtschaftsjournalismus gewürdigt, wie ihn Thomas in seinem Berufsleben immer praktiziert hat.

Seit 2006 für die OZ im Einsatz

In den 90er-Jahren volontierte Thomas Niebuhr bei der OZ, unter anderem auf der Insel Rügen. Seit 1. April 2009 war er Redakteur der OZ, zuvor hatte er drei Jahre lang als freier Mitarbeiter für die Zeitung geschrieben und sich einen Namen gemacht. Im Oktober 2018 verließ er von einem Tag auf den anderen unser Büro. Diagnose Hirntumor. Thomas hat gekämpft, tapfer Operationen und Therapien ertragen. Immer in der Hoffnung: Das wird schon wieder. Am 30. Juli ist unser liebenswerter und geschätzter Kollege im Alter von nur 55 Jahren eingeschlafen.

„Großer Sachverstand und Nähe zu den Menschen prägten die Geschichten für seine Rostocker Leserinnen und Leser. Keiner in der Stadt konnte ihm was vormachen, was Politikern und Wirtschaftslenkern Respekt einflößte, was sie aber auch an ihm schätzten. Mit zahlreichen investigativen Geschichten deckte Thomas Mängel auf und machte Rostock ein Stück besser. Mit Thomas Niebuhr verlieren wir einen Vollblut-Journalisten. Wir werden ihn nicht vergessen“, würdigt OZ-Chefredakteur Andreas Ebel seine Verdienste.

Drei Jahre wurden ihm trotz schlechter Prognose geschenkt

Fast drei Jahre wurden ihm trotz schlechter Prognose noch geschenkt. Die hat er im Kreise seiner Familie in seiner Heimat, im niedersächsischen Wesendorf, verbracht. Den Kontakt zu Kollegen, Freunden, Gesprächspartnern in Rostock hat Thomas weiter gehalten. Was ist los in der Hansestadt? Das hat ihn bis zum Schluss interessiert.

Abschied vom „Chef der Herzen“

Doch nun war die Kraft zu Ende, die Energie aufgebraucht. Wir sind unendlich traurig und verlieren einen guten Freund, der zuhören konnte, mit großer Empathie als stellvertretender Ressortchef das Team führte und stets unaufgeregt und zuversichtlich Probleme zu lösen versuchte. „Chef der Herzen“ haben wir ihn im Kollegenkreis genannt. Und das wirst du immer bleiben, Thomas.

Von Doris Deutsch