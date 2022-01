Rostock

Zahlreiche Bewerbungen sind bereits eingegangen bei der großen OZ-Singlebörse: Noch bis Freitag können sich Interessierte aber auf die Rostocker Singles bewerben – und so vielleicht die Partnerin oder den Partner fürs Leben finden. 50 Männer und Frauen hatten sich im Rahmen der Aktion vorgestellt, 49 von ihnen sind noch immer dabei. Eine Person hat bereits privat ihr Glück gefunden. Ist es nun auch Zeit für Sie, Ihr Herz zu verschenken?

Sie haben Interesse und wollen die Singles näher kennenlernen?

Die Frauen sind zwischen 22 und 78 Jahre alt, die Männer haben ein Alter zwischen 35 und 84 Jahren. Alle von ihnen sind heterosexuell.

So läuft die Kontaktaufnahme ab

Ihnen gefällt einer unserer Singles? Dann helfen wir gern bei der Kontaktaufnahme! Schreiben Sie uns gern eine Mail bis zum 4. Februar an singleboerse@ostsee-zeitung.de und dem entsprechenden Kennwort, damit wir zuordnen können, wen Sie gerne kennenlernen möchten.

Dann sind Sie am Zug, denn nun müssen Sie ein wenig über sich verraten. Wer sind Sie? Was sind Ihre Hobbys? Und was hat Ihnen an ihr oder ihm gefallen, dass Sie nun gerne Kontakt aufnehmen möchten? Auch ein Bild schadet sicher nicht, um bei Ihrem Favoriten zu punkten. Diese Profile werden nicht veröffentlicht.

Alle ernst gemeinten Zuschriften leiten wir nach Ablauf der Frist an den entsprechenden Single weiter. Damit sie oder er Kontakt zu Ihnen aufnehmen kann, schreiben Sie gern dazu, wie Sie zu erreichen sind.

Wie geht es mit den Paaren weiter?

Nach ein paar Wochen melden wir uns dann noch einmal bei Ihnen. Denn wir und unsere Leserinnen und Leser wollen natürlich erfahren, ob es zu einem Date gekommen ist oder sogar Partnerschaften entstanden sind.

Von OZ/pr