Rostock

Schiffe, viel Grün und Konzerte: Das ist es, was Schmarl ausmacht – und auch der Iga-Park, die bekannteste Grünanlage Rostocks. Diese Mischung aus Ruhe und Party, Geschichte und Aufbruch – sie ist geradezu sinnbildlich für den gesamten Stadtteil.

„Das Jugendschiff ‚Likedeeler‘ ist ein Markenzeichen für ganz Rostock und die gesamte Schifffahrt“, sagt Hartmut Lindner, ein langjähriger Bewohner des Ortsteils Schmarl. Der Förderverein Jugendschiff „Likedeeler“ beschäftigt sich mit Kinder- und Jugendarbeit. In den Räumen des Schiffs kann gelernt, gebastelt, gespielt oder entspannt werden. In corona-freien Zeiten werden hier verschiedene Workshops und Möglichkeiten zur Übernachtung angeboten, ob Familienwochenende oder Klassenfahrt.

Auch das Traditionsschiff des Typs Frieden, das ehemalige Motorschiff „ Dresden“, liegt seit 2004 auf der Warnow direkt am Iga-Park. Es ist das größte schwimmende Museum Deutschlands und insgesamt können über 12 000 Ausstellungsstücke bestaunt werden.

Fünf Straßen, viel Grün und das Haus 12

Für Elke Bohn, Mitarbeiterin im Stadtteil- und Begegnungszentrum „Haus 12“, ist der Iga-Park mit seinen Schiffen aber nicht das Einzige, was den Stadtteil Schmarl so besonders macht. „ Schmarl ist viel größer als das Wohngebiet, was man auf der Karte sieht“, sagt sie: „Wir haben zwar nur fünf Straßen, aber dafür sehr viel Grün“. Sie persönlich empfiehlt das Hundsburg-Gebiet. Es ist ein Naturschutzgebiet mit vielen Pflanzenarten. Sogar kleine Orchideen seien zu entdecken. „Man glaubt gar nicht, was sich dort alles verbirgt“, sagt die 57-Jährige lächelnd.

Das Haus 12 ist ein wichtiger Anlaufpunkt im Stadtteil. „Wir haben so viele aktive Bürgerinnen und Bürger, die tolle Sachen auf die Beine stellen“, erklärt Elke Bohn: „Die Schmarler sind ein sehr reserviertes Völkchen. Sie sind kritisch, aber wenn sie dann dabei sind, dann machen sie das mit Herzblut.“ Hier ist ein offener Treff für Jung und Alt, er bietet vielen verschiedenen Gruppen Platz und Raum. Jedes Jahr finden mehrere Feste statt, wie zum Beispiel das Uferfest, welches von ortsansässigen Gruppen organisiert wird, unter anderem auch vom Haus 12. Letztes Jahr ist dieses Fest coronabedingt ausgefallen. Für 2021 gibt es noch Hoffnung: „Wir planen Plan A und B nebeneinanderher und schauen, was umgesetzt werden könnte“, erklärt Bohn.

Jugendtreff Schiene

Besonders die junge Generation trifft sich im Jugendtreff „Schiene“. Kinder im Alter ab sechs Jahren können dort von Montag bis Samstag ihre freie Zeit verbringen. „Gerade in Corona-Zeiten beschäftigen sich unsere Mitarbeiter dort mit Hausaufgabenbetreuung. Das ist wichtig“, erklärt Bohn. Und wenn die Schulaufgaben erledigt sind, können die Kinder und Jugendlichen kreativ werden. Billard, lesen oder einfach nur chillen – jeder macht das, worauf er Lust hat.

Zukunft von Schmarl

Laut dem Ortsbeiratsvorsitzenden Michael Berger hat sich in Schmarl im vergangenen Jahr einiges getan. Beispielsweise ist das Stadtteil- und Begegnungszentrum aufgehübscht worden und die Kolumbuspassage hat ein neues Einkaufszentrum bekommen, so dass es wieder belebt ist. „Ich sehe in der Bevölkerung eine große Zufriedenheit“, bilanziert Berger.

Zwar ziehen Menschen weg und der Zuzug sei dagegen nicht sonderlich groß. „Aber das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Schmarl ist ein geschlossener Stadtteil, bei dem eine Erweiterung nach außen schon geografisch schlichtweg nicht möglich ist“, sagt der Ortsbeiratschef. Deshalb gebe es kaum zusätzliche Wohnbebauung – dafür würde aber viel erneuert. Zudem ist in der Grünanlage im Zentrum des Stadtteils – Schmarler Landgang genannt – altersgerechtes Wohnen geplant, so dass Senioren künftig im Stadtteil bleiben können, falls sie mehr Betreuung brauchen.

Nahe der Hansemesse sei zudem seit Jahren eine neue Schwimm- und Eishalle angekündigt. „Aber da ist noch nichts in trockenen Tüchern“, so Berger. Doch auch ohne einen solchen Anziehungspunkt sei Schmarl ein interessanter Stadtteil mit schönen Ecken, der einen Besuch lohne, sagt er. „Für die Zukunft bin ich sehr zuversichtlich und freue mich auf das, was kommt“.

Schmarl: Das Dorf des Stinkkäfers Der Stadtteil Schmarl wurde als vierter Stadtbereich im Nordwesten Rostocks von 1976 bis 1981 gebaut. Den Ursprung von Schmarl bildete ein kleines Warnowdorf. Der Name Schmarl rührt vom slawischen Wort „smerdele“, was so viel wie „Stinkkäfer“ heißt. Es wohnen insgesamt 8 745 Personen im Stadtteil. Die 60- bis 70-Jährigen sind in Schmarl überdurchschnittlich stark repräsentiert. Schmarl ist 5,8 Quadratkilometer groß. Baubeginn des 750 Meter langen Warnowtunnels war am 1. Dezember 1999. Nach 45 Monaten Bauzeit wurde er im Jahr 2003 eröffnet. Die Straßen Schmarls wurden nach berühmten Seefahrern und Entdeckern benannt. Beispielsweise der Stephan-Jantzen-Ring, die Vitus-Bering-Straße oder der Kolumbusring. Die 1266 erbaute Hundsburg wurde der Sage nach dem weißen Hund einer dänischen Königin benannt. Dieser sprang bei einem Sturm auf der Warnow an der Stelle der später erbauten Hundsburg vom Boot und schwamm an Land. Dadurch solle er das Leben der Königin gerettet haben. Mit der Zeit verfiel die Burganlage und deren Reste sollen Ende des 16. Jahrhunderts für den Bau des Warnemünder Hafens genutzt worden sein. Das Traditionsschiff im Iga-Park ist das größte schwimmende Museum Deutschlands. Dort sind mehr als 12 000 Stücke ausgestellt. Bereits 1970 wurde die ehemalige „ Dresden“ in ein Museumsschiff umgebaut. Seit 2004 ist es Bestandteil des Iga-Parks in Schmarl. Die Kolumbus-Passage und der Messeblick ermöglichen ein umfangreiches Einkaufen im Stadtteil. Schmarl hat als einziger Stadtteil „Wohnschlangen“ als Großwohnsiedlungen, die überwiegend runde Formen aufweisen. (Quelle: Statistische Nachrichten „Stadtbereiche 2019“ Hanse- und Universitätsstadt Rostock/rathaus. rostock.de; myheimat.de/ rostock; warnowquerung.de; schifffahrtsmuseum-rostock.de)

Grünpflege in Schmarl

Auch Regina Redottée gehört zu den Ehrenamtlichen des Stadtteils. Seit 2013 hat sie ein festes Ritual: Einmal pro Woche geht sie rund drei Stunden lang ihre Route mit Beutel und Greifer und sammelt dabei Müll. „Ich persönlich habe Freude daran, wenn es in Schmarl sauber ist“, sagt sie. Und der Aufwand lohnt sich: Meistens ist der Sack schon nach zwei Stunden voll. Mit ihrem Engagement möchte Redottée nicht nur den Stadtteil sauber halten, sondern auch Müllsünder animieren, das eigene Verhalten zu überdenken. „Je mehr Müll neben den Eimern liegt, desto geringer ist die Hemmschwelle, selber noch etwas dazuzulegen“, sagt die Schmarlerin.

Ihrer Meinung nach würde es helfen, wenn bestimmte Bereiche eingeteilt würden und je ein oder zwei Freiwillige diese ab und zu mal aufräumen und sauber halten. „Ich kann das große Müllproblem nicht lösen“, erklärt sie, „aber wenn jeder einen kleinen Teil macht, macht das schon viel aus“.

Oft werde sie von vorbeigehenden Menschen angesprochen. Viele bedanken sich und freuen sich, dass sie den Stadtteil sauber hält. „Ich komme mit vielen Jugendlichen ins Gespräch, sie kommen vorbei und bemerken, was ich mache“, erklärt Redottée. Sie möchte keine Vorwürfe machen oder besserwisserisch wirken, sondern einen positiven Einfluss auf die Menschen haben.

Von Kira Müller