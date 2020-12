OZ-Stadtteilserie über Evershagen: Das spricht für Rostocks größtes Viertel

Rostock

Mit 7 km² ist Evershagen der größte Stadtteil im Nordwesten der Hansestadt und liegt mit einer Einwohnerzahl von 16 878 nur knapp hinter dem bevölkerungsstärksten Lütten Klein. Der Bevölkerung von Evershagen gehören viele ältere Bewohner an. Insgesamt liegt das Durchschnittsalter bei 45,8 Jahren und jeder Vierte ist hier mindestens 65 Jahre alt.

Auch Sigrid (69) und Axel (68) Krüger gehören dieser Altersgruppe an. Sie wohnen seit 20 Jahren in einem Einfamilienhaus am Rand von Evershagen. Die gebürtigen Rostocker hatten damals Glück, denn das Haus, in dem sie bis heute wohnen, wurde notariell ausgelost und ihnen schlussendlich zur Verfügung gestellt.

Sigrid und Axel Krüger wohnen seit 20 Jahren im Stadtteil Evershagen. Quelle: Anna-Katharina Fischer

„Es ist viel grün hier und in unserer näheren Umgebung wohnen viele Ältere. Von daher ist es recht ruhig“, sagt Sigrid Krüger, „Unsere Nachbarn sind alle mit uns alt geworden“.

Haltepunkt E fördert Gemeinschaft

Ein großer Treffpunkt für die ältere Generation ist das „Center am Scharren“. Viele gehen dorthin, um sich ein bisschen zu unterhalten, einzukaufen und Kontakte zu knüpfen. Dazu trägt auch das Straßencafé einen großen Teil bei. Es wird vom Verein „ Haltepunkt E“ organisiert und findet jeden Mittwoch statt. Katja Wegner arbeitet seit einem Jahr ehrenamtlich bei Haltepunkt E und ist aus der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) extra wegen des Ehrenamtes nach Evershagen gezogen. „Man muss das Leben mitkriegen, um zu verstehen wovon die Leute reden”, sagt die 34-Jährige. „Ich wollte vor Ort sein“.

Zwischen den vielen Grünflächen in den Straßen Evershagens liegen das Fischerdorf, bestehend aus einer Parkanlage mit Rodelberg und einem Teich, und der Mühlenteich. Der Mühlenteich ist ein 2,5 Hektar großes Gewässer und gilt als fischreich. Viele mitteleuropäische Fischarten sind hier zu finden, weshalb der Mühlenteich gerne von Anglern besucht wird. Vor allem für junge Familien sind von Frühling bis Herbst die Spielplätze wichtige Treffpunkte – davon gebe es laut Katja Wegner aber reichlich. In der kälteren Jahreszeit fehlen jedoch Räumlichkeiten, die als Treffpunkt genutzt werden können, und das sei laut Wegner ausbaufähig.

Pablo Neruda prägt kulturelles Leben

Doch auch das kulturelle Leben kommt im Stadtteil nicht zu kurz: Neben dem Mehr-Generationen-Haus, welches eine große Vielfalt an verschiedenen Angeboten für jede Altersgruppe und fast jedes Interesse bietet, ist in Evershagen die älteste kulturelle Einrichtung aus DDR-Zeiten in Rostock zu finden – der Jugendclub „ Pablo Neruda“. Seit 2004 ist das ehemalige Café Pablo Neruda bis heute ein Kinder- und Jugendtreff. Es sei ein sehr wichtiger Anlaufpunkt für die junge Generation in Evershagen. „Vor allem, wenn sie auf engem Raum, möglicherweise mit Geschwistern, leben“, sagt Katja Wegner, „da muss man auch einfach mal raus“.

1950 eingemeindet Eingemeindet wurde Evershagen am 01. Juli 1950. Pablo Neruda, nach dem der Kinder- und Jugendtreff in Evershagen benannt ist, war ein chilenischer Dichter und Schriftsteller. 1971 erhielt er einen Nobelpreis für Literatur. „ Haltepunkt E“ wurde im Jahr 2015 von Gerrit und Jorine van Dijk gegründet, als sie aus den Niederlanden nach Rostock-Evershagen gezogen sind. Je 1 000 Einwohner wurden im Jahr 2019 35,7 Tatverdächtige ermittelt. Das bekannte „Terrassenhochhaus“ wurde 1977 erbaut. An der Südseite des Hauses befinden sich insgesamt 22 Terrassen, die stufenweise angeordnet sind. Mittlerweile steht das Gebäude unter Denkmalschutz. Im Jahr 2000 wurde der erste Bauabschnitt N1 zur Straßenbahnnetzerweiterung in den Nordwesten der Hansestadt Rostock mit einem Stadtteilfest in Evershagen eingeweiht. (Quelle: Statistische Nachrichten „Stadtbereiche 2019“ Hanse- und Universitätsstadt Rostock/rathaus.rostock.de; haltepunkt-e.de; rsag-online.de)

Kleine Wohnungen seien in Evershagen nicht unüblich. Die Durchmischung aufgrund der Einkommen sei dort noch nicht angekommen. Es gebe viele Geringverdiener, die sich auch aufgrund der hohen Mietpreise Wohnungen in KTV und Stadtmitte schlichtweg einfach nicht leisten können. Die Kriminalität sei in Evershagen laut Wegner dennoch kein Problem: Man kenne die Gesichter. Die gebürtige Rostockerin vermute, dass Kriminalität eher aus Langeweile entstehen könne. „Ich und mein Team sagen immer: Evershagen ist der schönste Stadtteil Rostocks – vielleicht auch in die Zukunft geblickt, denn wir wollen da natürlich dazu beitragen”.

Das, was man gibt, bekommt man auch zurück

Mit Aktivitäten, wie Fußball, Krabbelgruppen und Grillfesten, bietet Haltepunkt E einige Freizeitbeschäftigungen und kämpft somit gegen die Langeweile an. Es gehe darum, ein Ansprechpartner für die Einwohner zu sein, damit sie jemanden zum Reden haben. „Das bringt mir so viel Freude, weil ich sehe, was für einen Unterschied wir im Leben der Leute machen – das erfüllt mich“, strahlt Wegner. Für sie sei es wichtig, zu betonen: „Es kommt immer auf die Haltung drauf an, wie man durch einen Stadtteil läuft. Das, was man gibt, bekommt man auch zurück” – und das nicht nur in Evershagen.

Das sagen die Anwohner über Evershagen

Von Kira Müller