OZ-Telefonforum: Sechs Anlagetipps zum Weihnachtsfest

Rostock

Geldanlage ist ein schwieriges und häufig risikoreiches Geschäft: Kaufen Sie nur, was Sie zumindest vom Prinzip her verstehen, raten die Anlageprofis.

Ansonsten lassen Sie die Finger davon – selbst oder gerade, wenn die Erträge überdurchschnittlich vielversprechend sind. Fragen Sie nach Kosten und Risiken. Erhalten Sie keine überzeugenden Auskünfte, suchen Sie sich etwas anderes.

Sechs Tipps zum Fest – hier lohnt es, das Ersparte anzulegen:

1. Überlegen Sie, ob eine Mischung von Aktien-, Renten- bzw. Mischfonds und offenen Immobilienfonds in Ihr Risikoprofil passt. Die individuelle Aufteilung bedarf der Beratung durch den Fachmann.

2. Langfristig haben Aktienfonds die besten Renditeaussichten. Allerdings sind Wertschwankungen möglich, und die müssen Sie als Anleger aushalten können. Investieren Sie möglichst langfristig – mindestens zehn Jahre.

3. Die Investition in einzelne Aktien ist zwar renditeträchtig, aber auch mit hohen Risiken behaftet. Zudem bedarf es großer Sachkenntnis und zumeist hohen Zeitaufwandes. Derzeit sind Technologietitel stark gefragt. Diese betreffen insbesondere die Gebiete Künstliche Intelligenz und Technologie 2.0.

Wann lohnt noch monatliches Sparen? Wer ansparen möchte, für den machen sich Fondssparpläne bezahlt. Auch hier gilt, dass der Anleger einen langen Atem besitzen sollte. Gerade beim Vermögensaufbau, etwa für Ihre Enkel, würde eine solche Variante infrage kommen. Dazu drei Beispiele, wobei alle Kosten, wie Ausgabeaufschläge, berücksichtigt sind: Aktienfonds: Beim Anlageschwerpunkt Deutschland können Sie nach zehn Jahren eine durchschnittliche Wertentwicklung von 5,3 Prozent erwarten. Nach 30 Jahren wären es 5,9 Prozent. International anlegende Fonds erzielten sogar 6,9 Prozent nach zehn Jahren und 6,5 Prozent nach 30 Jahren. Mischfonds, die sowohl in Aktien als auch in festverzinslichen Wertpapieren anlegen können: Nach zehn Jahren sind 2,6 Prozent Rendite jährlich erzielt worden. Nach 30 Jahren sind 4,7 Prozent. Offene Immobilienfonds: Hier wurden nach zehn Jahren 1,7 Prozent pro Jahr erzielt. Die 30-Jahres-Ergebnisse lagen bei 3,3 Prozent.

4. Weltweit ausgerichtete Rentenfonds werfen auch derzeit noch Zinsen ab. Die Renditen fallen zwar bescheidener aus, dafür sind die Wertschwankungen geringer und diese Anlage ermöglicht Ihnen eine gewisse Planbarkeit.

5. Offene Immobilienfonds dienen sozusagen als Stabilisator Ihrer Anlage, da hier beispielsweise regelmäßige Mietzahlungen für gewerblich genutzte Objekte als Ertragsquelle genutzt werden.

6. Gold: Das Edelmetall gilt als „Geheimwaffe“ für die Absicherung in Krisenzeiten: Tatsächlich sollte es eher als Beimischung in der Anlage-Struktur eine Rolle spielen. Ein Anteil am Anlagevermögen von fünf Prozent macht in der Regel Sinn. Aufgepasst: Gold wirft keine Zinsen ab und die Aufbewahrung kostet nicht unerhebliche Summen. Alternativ zum Goldbarren wäre eine sogenannte Depotverwahrung von Goldanteilen in einem Kreditinstitut überlegenswert.

Lesen Sie auch:

Umfrage: Frauen in MV setzen auf finanzielle Unabhängigkeit

Kommentar: Debatte über Strafzinsen – Ausnahmsweise kein Populismus

„Wir leben bescheiden und sparsam!“

Von Volker Penne