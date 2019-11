OZ-Telefonforum: Wie Sie Geld für minderjährige Kinder richtig anlegen

Rostock

Kinder kosten eine Menge Geld. Nicht zuletzt die Ausbildung ist sehr teuer. Sollte man nun für den Nachwuchs Festgeld, Sparplan oder Fonds wählen? Wer hat Zugriff auf die Konten? Kann man verfügen, wofür das Ersparte verwendet werden soll?

Petra Hauschulz von der Stiftung Warentest/Finanztest, Wolfgang Raab vom deutschen Fondsverband BVI und Ivo Steigmann von der Ostseesparkasse standen den Lesern beim OZ-Telefonforum am vergangenen Mittwoch Rede und Antwort.

Wir haben uns mit den Kindern beraten und wollen als Großeltern unserem neugeborenen Enkel zu Weihnachten einen Fondssparplan einrichten. Wir können allerdings keine großen Sprünge machen. Was müssen wir mindestens jeden Monat anlegen?

Zunächst einmal bekommen Sie bei vielen Anbietern einen Sparplan schon ab 25 Euro monatlich. Sie müssen sich aber nicht an diese Summe klammern. Solch ein Sparplan ist flexibel. Sie können auch nur alle zwei Monate einzahlen oder eine etwas größere Summe, wenn Sie diese übrig haben. Ist der Sparplan einmal geschlossen, können Sie ihn ganz nach Ihren Möglichkeiten bedienen. Sie können pausieren oder den Sparplan auch ganz einstellen. Aufgepasst: Da die verschiedenen Geldinstitute unterschiedliche Kosten für Fondssparpläne und Depotführung berechnen, sollten Sie die Konditionen vergleichen.

Geringe Sparquote in MV In Mecklenburg-Vorpommern sparten die Einwohner 2017 durchschnittlich 1412 Euro. Das stellte laut Statistischen Amt den zweitniedrigsten Sparbetrag aller Länder dar. Zum Vergleich: Im Durchschnitt lag in den neuen Ländern der Sparbetrag je Einwohner bei 1477 Euro, im früheren Bundesgebiet bei 2444 Euro. Der Bundesdurchschnitt betrug 2296 Euro. Im Nordosten konsumierten 2017 die Einwohner im Schnitt pro Kopf 18 077 Euro. Das waren 705 Euro mehr als im Vorjahr. Trotzdem stellt diese Größe nur 86,3 Prozent des Bundesdurchschnitts dar. Bundesweit beliefen sich die privaten Konsumausgaben je Einwohner im Schnitt auf 20 956 Euro.

Bekannte haben für ihre Tochter einen ETF-Fondssparplan angelegt. Was ist das Besondere daran?

Ein ETF ist an einen Index gebunden, beispielsweise den MSCI World oder an den deutschen Aktienindex Dax. Ein ETF folgt diesem Index. Er kann nicht schlechter, aber auch nicht besser als dieser abschneiden. Da es kein aktiv gemanagter Fonds ist, fallen nur minimale Gebühren für das Fondsmanagement an, was einen ETF in der Regel kostengünstig macht. Allerdings kann ein aktiv gemanagter Fonds eine höhere Rendite erbringen.

Wir überlegen, einen Bausparvertrag für unseren Enkel anzulegen. Macht das Sinn?

Ein Bausparvertrag hat aufgrund der niedrigen Zinsen derzeit nur Sinn, wenn man bauen und einen zinsgünstigen Kredit aufnehmen möchte. Das dürfte bei Ihrem Enkel kaum der Fall sein. Sicher weiß er noch nicht, ob er einmal bauen möchte. Sollte das irgendwann einmal der Fall sein, kann er sich immer noch für einen Bausparvertrag entscheiden.

Wir haben für unsere Tochter einen Sparplan eingerichtet. Können auch die Verwandten ihre Geldgeschenke in diesen einzahlen?

Ja, das ist möglich. Sparpläne sind flexibel. Es spielt bei diesen keine Rolle, ob monatlich eine feste Summe eingezahlt, ob ausgesetzt und wieder angefangen wird oder wie viele Personen in den Sparplan einzahlen.

Kann ich Geld für meinen Enkel anlegen, ohne dass die Eltern zustimmen müssen?

Die Eltern haben das Sorgerecht und sind somit bis zur Volljährigkeit ihrer Kinder auch in betreffende Finanzfragen immer involviert. Sie können aber das Geld auf Ihren eigenen Namen anlegen und es erst dann an Ihren Enkel übergeben, wenn dieser volljährig ist. Um ganz sicher zu gehen, können Sie Ihren Willen testamentarisch festlegen.

Hier finden Sie Hilfe Die aktuellen Ausgaben der Zeitschrift „Finanztest“ und das Onlineportal www.test.de bieten ein unabhängiges Informationsspektrum zu Formen der Geldanlage. Die Verbraucherzentrale MV berät zur Geldanlage, Altersvorsorge und Risiken auf dem grauen Kapitalmarkt: Strandstraße 98, 18055 Rostock, Telefon 03 81 / 2 08 70 50. Rat zum Thema Fondssparen gibt es auf der Homepage des deutschen Fondsverbandes BVI, www.bvi.de. Hier kann man auch die Broschüren „Investmentfonds und Altersvorsorge“ und „Investmentsteuerreform kompakt“ herunterladen. Unter www.ospa.de findet man im „Anlagefinder“ Informationen und Angebote, um seine individuelle Geldanlage optimal zu gestalten.

Ab welchem Alter kann man seinem Kind ein Girokonto einrichten?

Das ist ab Geburt möglich. Ab dem siebten Geburtstag gilt der sogenannte Taschengeldparagraf. Ihre Tochter kann das abheben, was Sie als Eltern bestimmen.

Wir wollen ein Depot auf den Namen unseres Kindes eröffnen. Welche Unterlagen werden gefordert?

Die meisten Banken wollen die Geburtsurkunde und die Steueridentifikationsnummer (ID) des Kindes sehen. Möglicherweise muss auch das Sorgerecht nachgewiesen werden.

Ich habe gehört, dass Investmentfonds nicht der Einlagensicherung der Banken angehören. Stimmt das?

Das trifft zu. Dies ist aber auch nicht erforderlich, denn Investmentfonds sind sogenanntes Sondervermögen und vom Vermögen der Fondsgesellschaft strikt getrennt. Bei Insolvenz geht das Fondsvermögen nicht in die Konkursmasse, sondern bleibt beim Anleger. Das gilt unabhängig davon, ob Sie den Fonds bei einer Bank, einem unabhängigen Vermittler oder direkt bei einer Fondsgesellschaft erworben haben.

Unser Enkel ist 13 und wir haben seit seiner Geburt für ihn gespart. Wird die Summe irgendwann auf das Kindergeld angerechnet?

Nein, da brauchen Sie keine Sorge zu haben. Das angesparte Vermögen hat darauf keinen Einfluss.

Ich möchte, dass mein Enkel das Geld, das wir auf seinen Namen angelegt haben, auch wirklich für seine Ausbildung oder etwas ähnlich Sinnvolles verwendet. Was kann ich da tun?

Nicht viel. Wenn Ihr Enkel 18 Jahre alt ist, kann er mit dem Geld machen, was er will. Es gibt lediglich die Möglichkeit, dass Sie das Geld nicht auf seinen, sondern auf Ihren eigenen Namen anlegen. Dann können Sie entscheiden, ob und wann Sie ihm die Summe übertragen.

Können wir als Großeltern unserer Enkelin Geld steuerfrei schenken?

Ja, das ist möglich. Bis zu 200 000 Euro alle zehn Jahre sind von der Schenkungsteuer befreit. Verwandte, beispielsweise Neffen oder Nichten, besitzen aber nur einen Freibetrag von 20 000 Euro.

Mein Enkel hat sein Studium begonnen. Ich würde trotzdem gern etwas für ihn anlegen, das er zum Berufsstart verfügbar hat. Was kommt da infrage?

Für einen solch kurzen Zeitraum ist das etwas schwierig. Möglich wäre ein gemischter Fonds. Dieser investiert sowohl in Aktien als auch in festverzinsliche Wertpapiere. Dadurch sind die Wertschwankungen geringer als bei reinen Aktienfonds – allerdings auch die Renditeaussichten. Eine andere Variante wären offene Immobilienfonds. Diese konnten in der Vergangenheit etwa anderthalb bis zwei Prozent Gewinn machen. Allerdings haben Sie hier eine Mindesthaltefrist von zwei Jahren zu beachten.

Ich hatte ursprünglich ein Sparbuch für meinen Enkel eingerichtet. Da das aber nichts mehr bringt, suche ich eine andere Möglichkeit. Allerdings möchte ich nicht in Aktien investieren. Das Geld soll sicher sein. Was soll ich tun?

In diesem Fall suchen Sie sich eine Festgeldanlage. Festgeld ist über die gesetzliche Einlagensicherung geschützt, pro Anleger und pro Bank sind das 100 000 Euro. Manchmal gibt es sogar spezielle Angebote für Minderjährige. Um flexibel zu bleiben, können Sie die sogenannte Treppenstrategie anwenden. Das funktioniert so: Sie legen eine Summe über ein Jahr an, eine weitere über zwei Jahre, bis hin zu fünf Jahren. Für das Geld, das wieder frei wird, suchen Sie sich dann eine aktuelle Neuanlage.

Können Sie Fonds empfehlen, die besonders für Kinder geeignet sind?

Nein, so etwas gibt es nicht. Schauen Sie auf breit streuende Aktienfonds, beispielsweise basierend auf dem MSCI World mit mehr als 1600 Papieren. Über die lange Laufzeit, die man normalerweise für Kinder spart, haben Aktienfonds nach den Erfahrungen der Vergangenheit die besten Renditeaussichten. Wertschwankungen, wie es sie bei allen Börsenprodukten gibt, werden in der Regel über die Jahre ausgeglichen.

Wir wollen unserem Enkel einen Fondssparplan anlegen. Dabei soll ein Ausgabeaufschlag anfallen. Was ist das?

Der Ausgabeaufschlag fällt direkt beim Fondskauf an. Er deckt die Kosten der Beratung ab.

Wir suchen einen Fonds, in den wir das Guthaben vom Sparbuch einzahlen können. Wo können wir uns unabhängig informieren?

Beispielsweise finden Sie im Internet unter www.test.de die regelmäßigen Berichte von Finanztest. Auch auf der Seite des deutschen Fondsverbandes BVI unter www.bvi.de können Sie sich informieren. Dort sind die meisten der in Deutschland gehandelten Fonds zu finden. Noch ein Tipp für das Einzahlen des Guthabens: Splitten Sie die Summe in mehrere Tranchen und zahlen Sie diese zu verschiedenen Zeitpunkten ein. So vermeiden Sie, mit einem Einmalbetrag einen ungünstigen Einstiegszeitpunkt zu erwischen.

Mein Bekannter meinte, es hätte für die Eltern steuerliche Vorteile, wenn das Sparkonto auf den Namen des Kindes läuft. Ist das so?

Steuerlich hat es den Vorteil, dass das Kind einen eigenen Steuerfreibetrag erhält. Im Jahr sind das 801 steuerfreie Euro. Beachten Sie aber bitte, dass das Geld endgültig dem Kind gehört. Für Sie als Eltern ergeben sich keine steuerlichen Vorteile.

Von Volker Penne