Rostock/Nürnberg

Die Tour „Main Romantik“ sieht in Coronazeiten so aus: Der Ablegehafen befindet sich in Köln – also in einem Risikogebiet. Ein Zwischenstopp war in Frankfurt geplant – Risikogebiet. Auch die Alternative Mainz reihte sich da kurzfristig ein. Die Reise endete in Nürnberg. Die Stadt überschritt am Freitag die Marke von 50 Infektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Als wir die Reise am vergangenen Sonntag begannen, war die Welt noch eine andere. Innerhalb von nur sieben Tagen hat das ohnehin schon dynamische Infektionsgeschehen noch mal an Tempo zugelegt.

Und wir? Wir sind in diesen Zeiten verreist. Mit dem Flusskreuzfahrtschiff „Arosa Silva“ ging es für sieben Tage auf den Rhein und anschließend auf den Main. Über 100 Passagiere befanden sich an Bord – Platz wäre für 180 –, zudem 50 Crewmitglieder.

„Für mich war es keine Frage, es nicht zu machen“

Das Schiff setzte auf Sicherheit statt auf Urlaubsrituale: kein Buffet, keine Bingo- oder Spieleabende, keine Sauna, kein Tanzen in der Lounge. Vor allem der Preis für die Kreuzfahrt schien einige Gäste zum Urlaub auf dem Schiff zu bewegen: „Wir haben gesehen, dass es eine Ermäßigung gibt und haben uns spontan dazu entschlossen“, sagte zum Beispiel Vera (50) aus Bad Homburg, die mit ihrem Partner Thorsten (46) und zwei Kindern (10 und 11 Jahre) anreiste.

Seit zehn Jahren fährt auch Hildegard Strehl regelmäßig auf Arosa-Schiffen in den Urlaub. Auch sie konnte ein Schnäppchen ergattern: zwei zum Preis von einem. Doch für ihren Mann, der Herzprobleme hat und wegen seines Alters zur Risikogruppe gehört, war die Reise nichts. Er blieb zu Hause. „Arosa hatte schon immer ein sehr gutes Gesundheitskonzept. Für mich war es daher keine Frage, es nicht zu machen“, sagte die 70-Jährige.

Vera und Thorsten aus Bad Homburg haben wie viele andere Gäste auf der Arosa Silva den Urlaub spontan gebucht. Quelle: Kai Lachmann

Corona-Warnapp zeigte „Begegnung mit geringem Risiko“ an

Nicht nur das Virus, auch ein 24-stündiger Streik von Schleusenwärtern beeinflusste die Reise. Die Reederei entschied, nicht an den geplanten Stationen Wertheim oder Würzburg anzuhalten, um die verlorene Zeit wieder aufzuholen. Fast drei Tage mussten sich die Gäste die Zeit an Bord vertreiben. Erst in Bamberg konnten die Passagiere für ein paar Stunden am Abend das Schiff wieder verlassen.

Mit dem Antritt des Urlaubs haben viele Passagiere versucht, sich so wenig wie möglich von den täglich steigenden Fallzahlen beeinflussen zu lassen. Die fast einhellige Meinung: Man habe sich ja schon die letzten Monaten mit dem Virus beschäftigt, warum nicht für ein paar Tage mal vergessen.

Als auch wir uns genau das vorgenommen haben, schlug die Corona-Warnapp an und zeigte „Begegnung mit geringem Risiko“ an. Die App sagte, es sei nichts weiter zu tun und man solle sich nur immer schön weiter Hände waschen. Das sollte wohl beruhigend klingen, doch die Nachricht war trotzdem unberuhigend. Die Begegnung muss im vollen Zug bei der Anreise am Sonntag gewesen sein. Erst am Donnerstag kam die Info. Wäre es eine Begegnung mit hohem Risiko gewesen, bliebe nur die sofortige Quarantäne.

Wegen Risikogebiet : Zwei Gäste musste an Land bleiben

Das Schlimmste, was der Reederei in diesen Tagen passieren könnte, wäre ein Infektionsfall an Bord. Um diesen zu umgehen, mussten Gäste, die in einem Risikogebiet wohnen, einen negativen Test vor Abreise vorweisen. So geschehen bei zwei Passagieren, die in Köln leben. Nur einer hatte einen solchen Test. Das Ende vom Lied: Dem einen Passagier blieb der Zutritt an Bord verwehrt und alleine wollte der andere auch nicht. Der Urlaub ist aber nicht ganz futsch – umbuchen war möglich.

Christin und Kai Lachmann verzichteten darauf, sich Nürnberg anzuschauen und verließen das Schiff bereits am Sonnabend statt am Sonntag. Mit dem Zug fuhren sie direkt wieder nach Hause. Quelle: Kai Lachmann

Kurz bevor das Land MV die Quarantäneregelungen für Touristen gelockert hat, fragten wir uns, was mit einheimischen Reisenden ist, die im Urlaub Risikogebiete passierten. Ein Anruf beim Bürgertelefon des Landkreises Vorpommern-Greifswald brachte am Freitag Gewissheit: Weil wir uns nicht direkt in Köln aufhielten, sondern nur auf der Durchreise (Transit) waren, müssen wir nicht in Quarantäne.

Weil auch Nürnberg am Freitag den Grenzwert von 50 Infektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage überschritten hatte, gingen wir auf Nummer sicher. Bereits am Sonnabend verließen wir das Schiff, das am Montag wieder nach Köln fahren sollte und fuhren direkt mit dem Taxi zum Bahnhof. Die Reise war damit offiziell beendet. Auch wenn wir nicht in Quarantäne müssen, werden wir in den nächsten Tagen im Homeoffice bleiben. Sicher ist sicher.

Über die Recherche-Reise Gerne laden Touristiker Journalisten zu Reisen ein, um über ihre Angebote zu schreiben. Um unabhängig und transparent zu berichten, hat die OSTSEE-ZEITUNG die Kosten für die siebentägige Reise auf der „Arosa Silva“ selbst getragen. Die Kosten liegen bei knapp 2000 Euro, hinzu kommen die Tickets für die Bahn. Die OZ-Mitarbeiter haben ungefragt ein Zimmer-Upgrade bekommen, worüber sie sich sehr freuen. Dies wird allerdings keinen Einfluss auf die Berichterstattung haben.

Von Christin und Kai Lachmann