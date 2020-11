OZ-Umfrage: Wie bewerten Sie Rostock?

Rostock

Die größte Stadt des Landes steht in diesen Tagen zwischen Wachstum und Pandemie-Sorgen. Das bedeutet enorme Herausforderungen für Rostock: Verkehr und Klimawandel, die Bundesgartenschau 2025, Investitionen und Kultur und Sport.

Die OSTSEE-ZEITUNG will deshalb wissen: Welche Vorhaben sind Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, besonders wichtig? Was denken Sie über die Zukunftspläne von Politik und Verwaltung? Und wie beurteilen Sie die Lage im Rathaus? Ihre Meinung ist gefragt. Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und beantworten Sie in unserer Online-Umfrage hier vier Fragen.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von OZ