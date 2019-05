Rostock

In knapp zwei Wochen wird ein neuer Oberbürgermeister für Rostock gewählt. Wer das künftige Oberhaupt der Stadtverwaltung persönlich kennenlernen will, hat dazu die Chance beim Wahl-Abend der OZ am Montag um 19 Uhr im Theater des Friedens.

Die neun Bewerber werden dort nicht nur ihr Lieblingslied vorspielen und ihren Lieblingscocktail mixen, sondern auch mit den Gästen an einem Tisch sitzen, um sich in einer lockeren Atmosphäre zu unterhalten. „Wir wollen die Bewerber ein bisschen persönlich kennenlernen“, sagt Sandra Elgeti, Geschäftsführerin des Theater des Friedens. Außerdem werden die Kandidaten in wenigen Worten zusammenfassen, warum sie Oberbürgermeister werden wollen.

Gemeinsam mit OZ-Chefredakteur Andreas Ebel wird Sandra Elgeti den Abend moderieren. Der Eintritt ist kostenlos. 18 Uhr beginnt der Einlass.

OZ