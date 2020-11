Rostock

Während draußen winterliche Temperaturen herrschen, ist es im großen Tierhaus des Tierheims in Schlage ( Landkreis Rostock) ungewohnt warm. Die vergangenen Winter waren für die tierischen Bewohner hart – einzig Rotlichtlampen über den Körbchen und Kissen spendeten etwas Wärme. Doch nun sind in den 20 „Stuben“ für Hunde, Katzen und Kleintiere Heizkörper installiert.

„Das ist wohl die einzige Baustelle, die wir tatsächlich innerhalb eines Jahres beginnen und fertigstellen konnten. Das ist fantastisch“, sagt Tierheimleiter Norbert Schlösser. „Wir sind froh, über die Unterstützung der Tierfreunde, ihre Spendenbereitschaft und über die Aktion der Ostsee-Zeitung, die dieses Projekt überhaupt erst möglich gemacht hat.“

OZ-Leser spenden knapp 80 000 Euro

Rund ein Jahr ist es her, dass die OSTSEE-ZEITUNG in Rostock zu Spenden für das Tierheim Schlage aufgerufen hat. Bei der vergangenen Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ kamen knapp 80 000 Euro zusammen. „Wir sind immer noch überwältigt davon, wie viele Menschen sich ein Herz gefasst und etwas für unsere Tiere getan haben“, sagt Schlösser.

Der Tierheimleiter ist froh, dass das vor einem Jahr gesetzte Ziel – der Winter 2019 sollte der letzte sein, der die Tiere im Haus frieren lässt – erreicht wurde. „Wärme ist so wichtig für die Tiere. Viele kommen aus warmen Wohnungen, die wenigsten werden heutzutage noch draußen gehalten“, sagt er. Die Tierpfleger können den Tieren zwar Zuwendung, Futter und ein Dach über dem Kopf geben, „ein Zuhause können wir jedoch nicht ersetzen. Dann sollen sie es wenigstens gemütlich haben.“

Dem stimmt Angelika Streubel, Vorsitzende des Rostocker Tierschutzvereins, zu. Teilweise hätten in dem 340 Quadratmeter großen Gebäude die Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt gelegen – vor allem für alte und kranke Tiere ein Problem und für diejenigen, die keine Unterwolle besitzen. „Die Tiere sind glücklich und zufrieden, wir sind glücklich und zufrieden“, fasst sie zusammen. „Wir sind froh, dass der ganze Baustress, der uns alle viel abverlangt hat, nun vorbei ist.“

Viele Herausforderungen

Nach anderen Baumaßnahmen im Tierheim, konnte das Heizungsprojekt im Juni starten. Die Hunde und Katzen, die in dem betroffenen 340 Quadratmeter großen Haus untergebracht sind, wurden auf andere Tierhäuser verteilt. „Die ganze Planung war ein harter Brocken – aus so einem alten Baukörper erstmal was zu planen, dass es wert ist, in diesem Umfang saniert zu werden“, erklärt Schlösser.

„Und wie das auf Baustellen so ist, sind im Zuge dieser Maßnahmen Schwachstellen aufgetreten. Das waren vor allem statische Probleme, Alterserscheinungen, die man nicht wahrhaben wollte. Jede Platte, die wir hochgehoben haben, hat eine neue Überraschung zum Vorschein gebracht.“

Gesamtkosten bei 151 000 Euro

Die Gesamtkosten für alle Bauarbeiten belaufen sich auf rund 151 00 Euro. Das liegt vor allem an der bisher schlechten Dämmung des Hauses. Ein Energieberater hat zu Beginn der Planungen festgestellt, dass der Fußboden die größte Schwachstelle ist – auch am Dach musste nachgebessert werden.

Die restlichen Kosten wurden zum Teil aus Eigenmitteln, zum Teil aus Landesmitteln getragen. Hinzu kommt die jährliche Spende der Hansestadt Rostock. Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD), Senator für Finanzen, Digitalisierung und Ordnung, hat dem Tierheim am Mittwoch einen Fördermittelbescheid in Höhe von 25 000 Euro übergeben. „Das ist sozusagen unser Tierheim, mit dem wir eine Kooperation haben. Daher fühlen wir uns auch verantwortlich, nicht nur was die Betriebskosten angeht, sondern auch, bei Investitionskosten zu helfen“, erklärt er.

Wärme hilft auch bei der Vermittlung

Tierheimleiter Schlösser denkt, dass das warme Haus auch bei der Vermittlung der Tiere helfen kann. „Wenn Familien herkommen, um sich den besten Freund fürs Leben auszusuchen, nimmt das Zeit in Anspruch. Wir beraten sie umfassend“, sagt er. „Dafür ist die ganze Atmosphäre nun angenehmer.“

Jedoch hat die Corona-Pandemie auch im Tierheim für Einschränkungen gesorgt. Ehrenamtliche Gassigeher dürfen aktuell nur vorbeikommen, wenn sie keiner Risikogruppe angehören, einen festen Hund haben und eingearbeitet sind. Die Einrichtung ist derzeit für Besucher geschlossen. Wer eine Beratung wolle, wird gebeten, anzurufen und gegebenenfalls einen Termin zu vereinbaren. Zur Vermittlung können dann maximal zwei Leute, nicht die gesamte Familie vorbeikommen.

Von Katharina Ahlers