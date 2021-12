Zusammen mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wollen wir in diesem Jahr benachteiligten Kindern und ihren Familien helfen. Die Weihnachtsaktion der OSTSEE-ZEITUNG „Helfen bringt Freude“ unterstützt deshalb das christliche Kinder- und Jugendwerk „Die Arche“. Mit den Spenden soll vor allem der Bereich Nachhilfe aufgebaut werden. Die „Arche“ plant in Groß Klein einen Treffpunkt für Kinder und Jugendliche, wo diese gesundes Essen bekommen, mit ihren Problemen gehört und bei den Schulaufgaben unterstützt werden. Dafür braucht der Verein nicht nur Geld für Material, sondern auch für fachkompetente Unterstützung. Bitte machen Sie mit und spenden Sie – jeder noch so kleine Betrag kann helfen.

Spendenkonto bei der Bank für Sozialwirtschaft:

Empfänger: Die Arche

IBAN: DE78 1002 0500 0003 0301 00

BIC: BFSWDE33BER

Verwendungszweck: Helfen bringt Freude – Arche Rostock

Alle Spender werden namentlich in der OZ veröffentlicht. Sollten Sie dies nicht wünschen, vermerken Sie dies bitte auf der Überweisung. Es besteht die Möglichkeit, dass auf Wunsch Spendenquittungen ausgestellt werden.