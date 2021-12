Rostock

Glückliche Gesichter in Groß Klein: Bei den Mitarbeitern und Kindern des Jugendhilfswerkes „Die Arche“ ist die Freude riesig. Denn ihr Projekt steht in diesem Jahr im Mittelpunkt der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. Zielgruppe der Spendensammlung sind die Jüngsten der Hansestadt.

Andrea und Guido Lemanczyk kümmern sich für die Arche um benachteiligte Kinder und Jugendliche aus Rostock, vor allem aus dem Nordwesten der Hansestadt. Und das nicht nur mit gesundem Essen und warmen Worten. „Wir wollen das Geld nutzen, um einen Nachhilfe-Service aufzubauen“, erzählt Andrea Lemanczyk. Gerade im Bildungsbereich seien viele Kinder durch die Pandemie ins Hintertreffen geraten. Dem will „Die Arche“ entgegenwirken.

Riesige Spendenbereitschaft

Schon in den ersten Tagen der diesjährigen Weihnachtsaktion ist eine riesige Spendenbereitschaft zu erkennen. Rund 3500 Euro sind bereits zusammengekommen. „Wir sagen – auch im Namen der Kinder – von Herzen Danke für jeden Euro“, so Andrea Lemanczyk. Zahlreiche OZ-Leserinnen und Leser haben sich schon an „Helfen bringt Freude“ beteiligt. Dazu gehören: Gaby und Tajul Islam Yousafzai, Silva Drossel, Rene Bresemann, Melanie Jackel, Dr. Ulrike und Dr. Torsten Möller, Mathias Georgi, Mario Schnäckel, Dorina Lehmann und Renate Engelhardt.

Ebenfalls gespendet haben Ines Neumann, Michael Siegler, Klaus-Dieter Naujoks, Johanna Ursula Grüner, Eva-Maria Pgetz, Gerda Luise Storm, Viola Marianne Treu, Christel und Burkhard Gansler, Bianca Stricker, Anja und Christian Doose-Bruns, Ingeborg Helga Duve, Marlis Obier, Dietmar Dettmann, Margrit Dedic, Klaus Urbansky, Funk Versicherungsmakler GmbH, Roswita und Rudolf Dräger, Debora Kottmeier sowie Jürgen und Manuela Hasselberg.

Von Claudia Labude-Gericke