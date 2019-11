OZ-Weihnachtsgala: Musiker erspielen 8000 Euro für Vierbeiner in Not

Rostock

Schlagzeuger, die auf Lichtschaltern trommeln, schwungvolle Bigband-Klänge, festliche Weihnachtslieder bis hin zu Kammermusik und Schauspiel – das Spektrum bei der diesjährigen OZ-Weihnachtsgala in der Rostocker Hochschule für Musik und Theater ( HMT) war äußerst breit gefächert. Die Studierenden hatten sich wirklich etwas einfallen lassen, um dem Publikum ein abwechslungsreiches Programm zu bieten. Alles für den guten Zweck.

Denn: Seit 2003 veranstaltet die OSTSEE ZEITUNG gemeinsam mit der HMT die Benefiz-Gala. Der Erlös geht an die OZ-Spendenaktion „Helfen bringt Freude“, die seit 28 Jahren sozial schwache Familien, Kinder sowie gemeinnützige Projekte in Mecklenburg-Vorpommern unterstützt.

„Ich finde es wichtig, sich als Musiker auch sozial zu engagieren“, sagt Yuxing Chen, der am Klavier gemeinsam mit Hans Henning Ernst (Violine) Kompositionen von Ravel erklingen lässt. Seit 2016 ist Chen, der aus China stammt, Student an der HMT. „Ich freue mich, dass sich junge Menschen, die aus der ganzen Welt kommen, regelmäßig ohne Honorar für den guten Zweck engagieren“, sagt Alexander Loew, Geschäftsführender Redakteur der Ostsee Zeitung. „Für uns ist die Gala jedes Mal ein toller Auftakt der Aktion.“

„Viele Besucher kommen jedes Jahr“

Und der ist auch beim Publikum äußerst beliebt: „Die Karten sind meist bereits am ersten Vorverkaufstag vergriffen“, sagt Angelika Thönes, Sprecherin der HMT. Deswegen bietet die Hochschule seit 2007 sogar zwei Vorstellungen an. „Viele Besucher kommen regelmäßig jedes Jahr“, hat Thönes beobachtet. Dazu gehört auch Rostockerin Monika Rapp, die mit einer Gruppe von Freunden zur OZ-Weihnachtsgala in die HMT gekommen ist. „Es ist wirklich herzerfrischend, was die jungen Leute hier machen. Es macht jedes Jahr aufs Neue Spaß, zu sehen, was sie darbieten“, sagt die 75-Jährige.

Spaß macht es auch Philipp Thönes, der sich am Klavier gemeinsam mit zwei Kolleginnen als Frühstudierender der „Young Academy Rostock“ präsentiert: „Für uns ist es eine große Ehre, hier zu spielen“, sagt der 17-Jährige, der gemeinsam mit Janne-Lisabeth Pelz (Violine) und Victoria Ohnimus (Violoncello) Werke von Mozart erklingen lässt. Die Erfahrung, vor Publikum zu spielen, sei besonders für den musikalischen Nachwuchs wichtig. Aber auch für die Hochschule sei die Gala eine gute Möglichkeit, einmal das gesamte Spektrum zu präsentieren, so Thönes.

Schlagzeuger lassen die Lampen tanzen

Und so reicht das Programm von klassischen Ensembles, die Kompositionen von Beethoven, Ravel, Mozart und Tschaikowski erklingen lassen, über schwungvolle Bigbandklänge der Schulmusikstudierenden bis zur Brecht’schen Weihnachtserzählung von Schauspielstudentin Şafak Şengül. Eine völlig neue audio-visuelle Verbindung entwickeln die Schlagzeuger Pedro Berbel Tauste, Matias Mucchi, Max Schwarz und Andreas Toselli bei einer Performance, bei der sie verschiedene Lampen zu diversen Rhythmen tanzen lassen.

Gemeinsam mit Studienkollegin Sophia Möller führt Jan Thürmer als Moderator durch den rund zweieinhalbstündigen Abend. Dass es im Anschluss direkt die nächste Vorstellung gibt, findet der 23-Jährige gar nicht schlecht: „Dass ist eine tolle Chance, die es nur bei wenigen Konzerten gibt. Wenn etwas schief läuft, kann man es beim zweiten Mal gleich besser machen“, sagt er und lacht.

Rund 8000 Euro für den guten Zweck

Insgesamt rund 900 Besucher kamen zu den beiden ausverkauften Veranstaltungen in die HMT. „Damit haben wir heute rund 8000 Euro für den guten Zweck zusammenbekommen“, freut sich Alexander Loew. „Das ist ein toller Anfang. Ich freue mich, dass es so gut losgeht, und hoffe, dass auch weiterhin so fleißig gespendet wird.“ Das hofft auch Norbert Schlösser, Leiter des Tierheims Schlage, dem der Erlös der Aktion „Helfen bringt Freude“ in diesem Jahr zugutekommt. „Wir brauchen dringend eine neue Heizung für das Katzen- und Hundehaus“, sagt er. Dazu komme die energetische Sanierung des rund 340 Quadratmeter großen Gebäudes.

Von Stefanie Büssing