Gesang, Holz- und Blechbläser, Harfe, Klavier, Schauspiel, Pop und Schlagzeug – das Programm der diesjährigen OZ-Weihnachtsgala in Rostock verspricht, abwechslungsreich zu werden. „Es ist die einzige Veranstaltung der Hochschule für Musik und Theater (HMT), bei der die gesamte Bandbreite gezeigt wird“, erzählt Angelika Thönes, Sprecherin der HMT. 37 Studierende wirken in diesem Jahr bei dem Programm mit.

Das Benefizkonzert am 4. Dezember wird wieder weihnachtlich. So können sich die Besucherinnen und Besucher unter anderem auf ein Medley von Weihnachtsliedern des Blechbläserensembles freuen. Es wird aber nicht ausschließlich weihnachtliche Musik gespielt, verrät Thönes. Sie freut sich besonders, dass das Konzert nach der coronabedingten Pause wieder live stattfinden kann. „Da kommt wieder ein Gemeinschaftsgefühl auf“, sagt sie lächelnd. 2020 gab es statt der Weihnachtsgala einen Livestream, bei dem die Zuschauerinnen und Zuschauer den Auftritt der Studierenden sehen und hören konnten.

Live-Publikum und Feedback ist wichtig für Musiker

„Es ist ein schönes Gefühl, nach so langer Zeit wieder vor so einem Publikum stehen zu können“, sagt Maral Yerbol. Sie spielt Querflöte und wird gemeinsam mit Theresa Zschunke (Sopran) und Hannah Hauser (Klavier) bei der Weihnachtsgala ein Stück präsentieren. Es sei „wunderbar“, wieder auftreten zu können, findet auch die Klavierspielerin Hannah Hauser. Denn das Publikum der OZ-Weihnachtsgala sei ein anderes im Vergleich zu Auftritten vor ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen. „Das Feedback danach ist auch etwas ganz anderes, wenn man mit den Menschen reden kann, als wenn man auf Social Media etwas hochlädt und Likes bekommt“, fügt die Sängerin hinzu.

Seit ein paar Wochen proben die drei Bachelorstudentinnen bereits gemeinsam „Ah! vous dirai-je, maman“. Die von Mozart aufgegriffene Melodie eines französischen Volkslieds dürfte den Zuschauenden von dem deutschen Lied „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ bekannt vorkommen. Das Stück habe sich für die Gala angeboten, da es einen Wiederkennungswert für das Publikum hat und weihnachtlich klingt.

V.l.: Hannah Hauser, Maral Yerbol und Theresa Zschunke treten bei der OZ-Gala als Trio auf. Quelle: Gina Henning

Theresa Zschunke und Hannah Hauser sind bereits ein bestehendes Klavier-Gesang-Duo. Für das Stück haben sie sich Unterstützung von Maral Yerbol an der Querflöte geholt. „Wir freuen uns, als Musikerinnen an der Weihnachtsgala mitzuwirken“, sagen die drei, „Es ist schön, wenn wir die Musik für etwas Gutes einsetzen können.“ Ob sie aufgeregt seien, wieder vor so einem großen Publikum zu stehen? Immerhin sollen 450 Personen im Kammermusiksaal bei einer Aufführung Platz finden. „Ein bisschen nervös ist man immer“, gibt Theresa Zschunke zu. „Aber die Aufregung sei auch schön“, fügt Flötistin Maral Yerbol hinzu.

Neben dem Trio treten bei dem Benefizkonzert auch die preisgekrönten Musikerinnen Aya und Risa Sakamoto auf, die in diesem Jahr beim ARD-Musikwettbewerb gewonnen haben. Sie spielen zu zweit ein Stück auf dem Klavier. Während das Klavierduo ein Klassiker bei der Weihnachtsgala sei, gibt es auch viele neue Programmpunkte. So ist zum ersten Mal die neue Pop-Band „Lift“ dabei, die Lieder von Veronika Fischer spielen wird.

Diese Corona-Regeln gelten Die Veranstaltung findet unter der 2G-Regel statt, Ausnahme gilt für Kinder, diese müssen ihren letzten schulischen Corona-Test vorzeigen. Die Tickets werden personalisiert verkauft. Für den Vorverkauf bitten wir unsere Leserinnen und Leser, die Adressdaten und Telefonnummer mit dabei zu haben. Durch das Erfassen der Daten kann es zu Verzögerungen bei der Abwicklung des Verkaufs kommen. Wir bitten dafür um Verständnis. Am 4. Dezember ist der Einlass jeweils eineinhalb Stunden vor Beginn. Da jeder Gast vor Eintritt seine Corona-Nachweispflicht erbringen muss. Möglichst in digitaler Form oder als Impfdokument. Ein gültiges Ausweisdokument ist ebenfalls erforderlich.

Vorverkauf startet am Montag

Seit 2003 veranstalten die OSTSEE-ZEITUNG und die HMT gemeinsam das Benefizkonzert, dessen Erlös der OZ-Spendenaktion „Helfen bringt Freude“ zugutekommt. Inzwischen ist die OZ-Gala so beliebt, dass die HMT seit 2007 sogar zwei Vorstellungen anbietet.

Am 4. Dezember finden die beiden Konzerte um 15 und um 19.30 Uhr in der HMT (Beim St.-Katharinenstift 8) statt. Der Vorverkauf startet am kommenden Montag, den 15. November um 10 Uhr. Karten gibt es in den OZ-Service-Centern und online unter oz-tickets.de. Eine Karte kostet 25 Euro. Mit dem OZ-Abo reduziert sich der Preis auf 22,50 Euro. Kinder bis 16 Jahre zahlen 19,50 Euro.

Von Gina Henning