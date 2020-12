Rostock

In der diesjährigen Adventszeit müssen wir wegen Corona auf vieles verzichten: Doch die OSTSEE-ZEITUNG hat sich etwas ausgedacht um weihnachtliche Stimmung ins Zuhause der OZ-Leser zu bringen und einen besonderen Podcast gestaltet.

Am Dienstag erscheint die erste Folge des Weihnachts-Special Podcasts von Lokalhelden MV auf Spotify.

Als besondere Gäste haben die Lokalhelden Podcaster den Weihnachtsmann und die Märchentante in ihr Studio eingeladen. In vier Folgen gibt es Weihnachtsgeschichten, Musik, Mitmachlieder und Antworten auf viele Fragen an den Weihnachtsmann.

Außerdem gibt es tolle Gutscheine zu gewinnen. Wir haben Kinder aufgerufen, uns ihre schön gestalteten Wunschzettel zu schicken. Märchentante und Weihnachtsmann wählen aus allen Einsendungen einen Gewinner aus. Zusätzlich können auch Sie hier für Ihren Favoriten abstimmen.

Das Gewinner-Kind erhält tolle Gutscheine für Thalia (KTC), Eiswerkstatt und noch mehr. Wer wissen will, ob er zu den Gewinner zählt, sollte jetzt reinhören.

Der Weihnachtsmann live im Wohnzimmer

Wenn Sie neugierig geworden sind, dann holen Sie sich und ihren Kindern das Bühnenprogramm mit dem Weihnachtsmann live ins Wohnzimmer.

Hier Podcast anhören:

Ein weiterer Weihnachtstipp: In unserem OZ-Adventskalender gibt es jeden Tag hochwertige Preise zu gewinnen. Einfach kostenlos mitmachen.

Entdecken und Gewinnen: Der große OZ-Adventskalender

