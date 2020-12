Rostock

Wegen der Corona-Pandemie fallen viele weihnachtliche Traditionen, wie zum Beispiel der Weihnachtsmarkt und auch die Auftritte des Weihnachtsmannes und der Märchentante in Rostock, aus. Um in der Adventszeit trotzdem nicht ganz auf die Geschichten der beiden verzichten zu müssen, hat sich die OSTSEE-ZEITUNG etwas ausgedacht. Mit einem Weihnachtsspezial des Lokalhelden-Podcasts soll gute Stimmung ins heimische Wohnzimmer gebracht werden.

Als besondere Gäste haben die Lokalhelden-Podcaster den Weihnachtsmann und die Märchentante in ihr Studio eingeladen. In der dritten Folge erzählen die beiden unter anderem, warum die Ostsee so salzig ist und warum sich der Weihnachtsmann Rostocks Oberbürgermeister Madsen zu ihnen in den Märchenwald wünscht. Außerdem gibt es die Lieblingslieder vom Weihnachtsmann zu hören.

Am Freitag (18. Dezember) erschien die dritte Folge des Weihnachtsspecial-Podcasts von Lokalhelden MV auf Spotify. Wer noch nicht reingehört hat, kann sich vorher auch nochmal Folge eins und Folge zwei anhören.

Gutscheine zu gewinnen

Außerdem gibt es tolle Gutscheine zu gewinnen. Wir haben Kinder aufgerufen, uns ihre schön gestalteten Wunschzettel zu schicken. Die Märchentante und der Weihnachtsmann wählen in jeder Folge aus allen Einsendungen einen Gewinner aus. Die Familien des gezogenen Wunschzettels erhalten tolle Gutscheine für Hugendubel, die Eiswerkstatt, die Seawolves in Rostock und noch mehr. Wer wissen will, ob er zu den Gewinner zählt, sollte jetzt reinhören.

Wenn Sie neugierig geworden sind, dann holen Sie sich und ihren Kindern das Bühnenprogramm mit dem Weihnachtsmann live ins Wohnzimmer.

Hier Podcast anhören:

Schönster Wunschzettel gesucht

Zusätzlich sucht die OZ aus den Einsendungen den schönsten Wunschzettel aus MV. Dafür kann noch bis zum 20. Dezember abgestimmt werden. Die Gewinner erhalten einen 100-Euro-Amazon-Gutschein und auch unter allen Teilnehmern wird ein Amazon-Gutschein verlost. Sie können hier für Ihren Favoriten abstimmen.

Von OZ