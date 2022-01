Rostock

Gleich fünf Demonstrationen sind für den ersten Montag im Jahr 2022 in Rostock angekündigt. Bei der größten gehen die Menschen „Für eine vollkommene freie Impfentscheidung und für eine Beendigung aller Corona-Maßnahmen“ auf die Straße. Bis zu 10 000 Menschen sind laut Angaben aus dem Rathaus zu dem Aufzug angemeldet, der wie bereits in der Vorwoche um 17 Uhr am Rosengarten starten soll.

Am Nachmittag und Abend finden in der Hansestadt noch vier weitere kleine Kundgebungen statt. In der Innenstadt ist deshalb mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Die OZ wird wie schon in der Woche zuvor hier live von den Protesten berichten:

Halten sich die Teilnehmer dieses Mal an die Route?

Ob die Teilnehmer des größten Aufzugs sich dieses Mal an die vorgegebene Route halten, ist fraglich. In der vergangenen Woche hatte Anmelder Jens Kaufmann plötzlich angegeben, nur noch mit 350 Personen den angekündigten Weg gehen zu wollen.

Daraufhin schlugen die anderen – laut Polizeiangaben in der Spitze bis zu 6500 Menschen – eine alternative Route in Richtung Bahnhof ein. Durch das Einschreiten der rund 400 eingesetzten Beamten gelang es, sie wieder auf die August-Bebel-Straße zu lenken.

