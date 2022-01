In Rostock wollen am Montag wieder Tausende gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen demonstrieren. Etwa zeitgleich sind noch vier weitere kleinere Kundgebungen geplant. Die OZ begleitet die Proteste erneut – mit dem Video-Format „OZ live“. Der größte Aufzug soll um 17 Uhr starten. Auch bei der Demo auf dem Marktplatz in Greifswald ist die OZ live dabei.