Bei einem Großbrand in Rostock-Lichtenhagen sind am Dienstagmorgen zwei Einfamilienhäuser, ein Carport und zwei Autos in Flammen aufgegangen. Die Polizei sucht nach einem Brandstifter. Die OSTSEE-ZEITUNG ist vor Ort und berichtet bei OZ live von der aktuellen Lage in der Schleswiger Straße.