Endlich wieder Jubeln im Ostseestadion: Nachdem das Kabinett am Dienstag auch in der Corona-Warnstufe Rot Zuschauer im Profisport erlaubt hat, dürfen am Freitag beim Heimspiel von Hansa Rostock gegen Werder Bremen wieder 10 000 Fans ins Stadion. „Deutschlandweit gelten nun in den großen Hallen und Stadien einheitliche Regelungen. Das war meiner Meinung nach wichtig, weil es schwer vermittelbar ist, warum in anderen Bundesländern 15 000 Menschen zugelassen waren und in anderen wieder keine“, erklärte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) bei der Verkündung der neuen Regeln.

Deshalb kann das Spiel in der zweiten Fußball-Bundesliga zwischen Hansa Rostock und Werder Bremen am 11. Februar wieder vor größerer Kulisse stattfinden. Doch wie ist die Stimmung unter den Fußballanhängern, nachdem die Geisterspiele endlich ein Ende haben? Die OZ ist am Freitag ab 17.45 Uhr live vor dem Ostseestadion und berichtet über die aktuelle Situation.

Denn: Um trotz erhöhter Besucherzahlen die Ansteckungsgefahr in Grenzen halten zu können, gilt durchgehend die 2G-plus-Regel. Damit erhalten nur vollständig Geimpfte oder Genesene mit zusätzlichem negativem Corona-Test Zutritt. Bei Geboosterten oder ihnen Gleichgestellten entfällt die Testpflicht.

