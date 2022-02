Der Windrad-Bauer Nordex überlegt, seine Standorte in MV aufzugeben. 2000 Jobs sind dadurch in Gefahr. Am Montag findet eine Mitarbeiterversammlung in Rostock statt, in der der Unternehmensvorstand und der Betriebsrat über den aktuellen Stand informieren. Jetzt gibt es dazu ein OZ live.