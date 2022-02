Rostock

Der Windrad-Bauer Nordex überlegt, Teile seiner Produktion in Rostock ins Ausland zu verlagern. Im Gespräch sind laut OZ-Informationen unter anderem Produktionsstätten in China oder Indien. Denn trotz bester Aussichten für Windkraftbauer weltweit, steigender Aktienkurse und voller Auftragsbücher in Milliarden-Höhe schreibt Nordex tiefrote Zahlen. Um die Kosten zu senken, könnten nun Standorte in Rostock und in Spanien dran glauben müssen.

Betroffen könnten schlimmstenfalls bis zu 2000 Arbeitsplätze im Nordosten sein. In Rostock betreibt Nordex zwei Werke: Eines in der Südstadt, wo die Technik-Gondeln für die Windräder gefertigt werden, und ein anderes am Rande des Seehafens, in dem die Rotorblätter produziert werden.

OZ live mit Vorstand und Betriebsrat von Nordex

Ob Nordex noch zu retten sei, das liegt nach Aussagen von Andree Iffländer, Vorstandschef des Wind-Energie-Netzwerks in MV an der Politik: „Sie müssen den Standort wieder attraktiver machen“. Auch Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen kündigte bereits an, dass man den Wegzug des Unternehmens nicht kampflos hinnehmen könne.

Um die Mitarbeiter über den aktuellen Stand zu informieren, findet am Montag eine Betriebsversammlung bei Nordex in Rostock statt. Im Anschluss daran spricht der Vorstand und der Betriebsrat bei OZ live darüber, welche Optionen es noch für das Werk gibt. Sie können das Interview dann hier ab 15.45 Uhr verfolgen.

Von OZ/acs