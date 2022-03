Rostock

Knapp dreieinhalb Monate nach ihrer Geburt werden am Freitag (08.30 Uhr) die Rostocker Eisbär-Zwillinge bei einem Ausflug in die Außenanlage des Polariums ihren ersten Kontakt zu den Zoobesuchern haben. Gleichzeitig werden die Namen der beiden weiblichen Tiere bekanntgegeben. Die OZ-Leser konnten Vorschläge einreichen, als Favoriten setzten sich Ylva, Skadi, Kaja und Juna durch. Eines der Eisbär-Babys wird einen dieser Namen erhalten, der andere wird vom Rostocker Zoo vergeben. An der Wahl haben sich mehrere Tausend Menschen beteiligt. Von der großen Enthüllung berichtet die OZ ab etwa 8 Uhr live. Seien Sie hier dabei!

Auch Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) und Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) werden am Freitag im Zoo erwartet.

Bei ihrer Geburt am 14. November im vergangenen Jahr wogen die beiden etwa ein halbes Kilo, bei der ersten und auch einzigen Untersuchung Ende Januar in der Geburtshöhle brachten sie schon 7,8 beziehungsweise 9,2 Kilogramm auf die Waage. Schon damals schwärmte Zoodirektorin Antje Angeli von der Eisbärmutter, wie sie sich rührend um ihren Nachwuchs kümmerte.

Von Virginie Wolfram