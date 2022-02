Hamburg/Rostock

Die Reederei Aida Cruises schickt ihr zweites Schiff auf Reisen, das mit Flüssigerdgas (LNG) angetrieben wird. Die 337 Meter lange „Aidacosma“ tritt am Samstag (26.2.) ab Hamburg ihre erste einwöchige Kreuzfahrt durch westeuropäische Häfen an. Ziele sind Southhampton, Cherbourg, Zeebrügge und Rotterdam.

Schon vor den erwarteten 2500 Passagieren durfte die OZ an Bord des Kreuzfahrtliners. Am Freitag nehmen wir Sie ab 13 Uhr bei OZ live mit. Dann spricht Redakteurin Juliane Schultz mit General Managerin Heidi Rothe über die Neuheiten auf der „Cosma“. Sie verrät, was das neue Aida-Schiff vom Rest der Flotte unterscheidet und verrät ihr persönliches Highlight.

Experten im neuen OZ-Studio

Um 16.30 Uhr holt sie dann Kapitän Tommy Müller vor die Kamera. Mit ihm spricht Juliane Schultz über die Besonderheiten des LNG-Antriebes. Denn die „Cosma“ ist erst das zweite Schiff der Rostocker Reederei, das mit verflüssigtem Erdgas unterwegs ist. Außerdem verrät der Kühlungsborner, was ihn mit dem Unternehmen verbindet.

Bildergalerie vom neuen Aida-Schiff

Zur Galerie Mit „Aidacosma“ startet am 26. Februar 2022 ein neues Mitglied der Aida-Familie mit Reisen ab Hamburg zu den Metropolen Westeuropas. Es ist bereits das zweite LNG-Kreuzfahrtschiff von AIDA Cruises, das mit Flüssigerdgas (LNG) betrieben wird. Nach der Taufe am 9. April in Hamburg stehen bis Oktober 2022 Reisen im westlichen Mittelmeer nach La Spezia/Florenz, Rom, Barcelona und Korsika auf dem Programm.

Doch damit nicht genug: Zwischendrin spricht OZ-Moderatorin Luisa Schröder außerdem noch mit Meeresschutzreferentin Dr. Susanna Knotz vom BUND MV im neuen OZ-Studio, wie die Kreuzfahrtschiffe das Klima der Meere beeinflussen. Außerdem berichtet Dr. Bert Buchholz, Leiter der Fakultät für Maschinenbau und Schifftechnik an der Universität Rostock, von seiner Forschung zu alternativen Schiffsantrieben, die ohne Diesel- und Schwerölmotoren auskommen sollen.

Von OZ/acs