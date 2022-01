OZ live mit Rostocker Immobilienexpertin: Tipps für Wohnungssuchende

Tausende neue Wohnungen entstehen in den kommenden Jahren in Rostock. Immobilienexpertin Jana Blaschka beantwortet am Donnerstag ab 9.15 Uhr bei OZ live Fragen rund um das Themen Wohnen in Rostock – live von der Baustelle am Gehlsdorfer Nordufer. Dort entstehen zurzeit mehr als 300 neue Wohnungen.