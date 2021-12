Die OSTSEE-ZEITUNG hat für ihre zweitägige Schulung in dieser Woche im HCC in Rostock Essen bestellt. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation findet das Ganze jetzt allerdings digital statt. Die Speisen konnten jedoch nicht mehr abbestellt werden. Daher hat die OZ dies an die Rostocker Tafel gespendet. Die Freude dort ist groß.