Hilfe kann so leicht sein: Die Ostsee-Zeitung sucht Lebensretter und startet eine große Blutspende-Aktion. Am 16. November kommt das Deutsche Rote Kreuz ins Rostocker Medienhaus. Schaffen wir es, dass sich an diesem Tag mindestens 100 freiwillige Teilnehmer finden, ist nicht nur vielen Menschen in Not geholfen. Das DRK unterstützt auch alle Kitas der Hansestadt mit Malsachen. Eine Aktion, bei der es nur Gewinner gibt. Machen Sie mit!