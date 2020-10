Teil 8: Spiel, Sport und Spa(ß) - OZ-Test zur Arosa-Kreuzfahrt in Corona-Zeiten: Was ist an Bord möglich – was nicht?

Wegen eines Schleusenwärterstreikes hat die „Arosa Silva“ fast 80 Stunden keinen regulären Halt eingelegt. Viele Möglichkeiten, sich die Zeit auf dem Schiff zu vertreiben, gibt es wegen der Hygienemaßnahmen nicht.