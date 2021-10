OZ verlost Handball-Freikarten für Empor Rostocks Heimspiel gegen Hagen

Rostock

Für die Handballer des HC Empor Rostock geht es Schlag auf Schlag. Der ­Traditionsklub empfängt am Sonntag den VfL Eintracht Hagen. Bis zu 2500 Zuschauer dürfen das Duell der Zweitliga-Aufsteiger ab 16 Uhr live in der Rostocker Stadthalle erleben. Mit ein bisschen Glück können Sie einen kostenlosen Handball-Nachmittag genießen.

Die OSTSEE-ZEITUNG verlost 10 x 2 Karten für das Spiel. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, klicken Sie hier, beantworten unsere Frage und regis­trieren sich. Die Frage lautet: Wie endete das Aufeinandertreffen von Empor und Hagen in der Aufstiegsrunde? Teilnahmeschluss ist Freitag, 12 Uhr.

Die Gewinner werden am Freitag in der OZ bekanntgegeben. Die Karten werden am Spieltag in der Stadthalle hinterlegt. Bitte beachten Sie, dass nur Zuschauer zugelassen sind, die einen ­3G-Nachweis (geimpft, genesen, getestet) vorweisen können.

Von Stefan Ehlers