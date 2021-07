Am Mittwoch beginnt in Rostock die Konzertreihe „Picknick Konzerte“ im Iga-Park. Unter anderem tritt der Sänger und Songwriter Clueso am kommenden Sonnabend auf. Die OZ verlost einmal zwei Karten für die Show. Fans des Musikers müssen schnell sein, das Gewinnspiel läuft nur bis Dienstagabend (13. Juli).