OZ verlost Tickets für Seeed-Konzert in Rostock: Das sind die Gewinner

Rostock

Die Berliner Dancehall-Combo Seeed tritt am 10. Juni im Iga-Park Rostock auf. Die OSTSEE-ZEITUNG verloste zweimal zwei Karten für das Open Air. Dafür mussten die Gewinnspielteilnehmer nur folgende Frage beantworten: Wie heißt der Hit, mit dem Seeed der Durchbruch gelang? A: Fettes A, B: Dickes B oder C: Mopsiges C.

Die richtige Antwort ist natürlich B. Fast alle der mehr als 180 OZ-Leser, die an dem Gewinnspiel teilgenommen haben, haben das gewusst. Unter anderem auch Jessica Feiertag aus Rostock und Lars Pröhl aus Kritzmow – die Gewinner der jeweils zwei Karten für das Konzert. Der Veranstalter ist darüber informiert. Die Tickets sind dann an der Abendkasse hinterlegt. Herzlichen Glückwunsch!

Von OZ