Mit einem kräftigen Ruck öffnet Ivonne Dewitz die schwere Stahltür. Ein Schwall warmer Luft kommt ihr entgegen. Im Inneren des ehemaligen Bunkers der Volksmarine in Markgrafenheide ist es feucht und stickig – „ideales Klima für Pilze“, merkt die stellvertretende Teamleiterin der Arbeitsgruppe „De Kuhle Pilze“ an. Seit mittlerweile 15 Jahren werden hier in der Tagesstätte der Rostocker Gesellschaft für Gesundheit und Pädagogik (GGP) braune und weiße Champignons gezüchtet. 2014 folgte die Bio-Edelpilzproduktion.

Im Neonlicht reiht sich ein Substratblock an den anderen. Torsten Liebeke und Uwe Schernau beäugen die Früchte ganz genau. Erst am Morgen haben sie alle reifen Pilze geerntet. „Wir sortieren sie nach drei verschiedenen Größen“, erklärt Liebeke. Schnell hat er einige Exemplare im Blick, die er sich am nächsten Tag vornehmen möchte. Der 49-Jährige kennt sich mit der Produktion gut aus, schließlich ist er seit 13 Jahren dabei.

Gut für Körper und Seele

Anders als im Wald, ist in den Bunkern in der Rostocker Heide das ganze Jahr über Pilzzeit. Und somit auch zu jeder Jahreszeit eine Menge zu tun. „Wir sind eine Einrichtung für Menschen mit psychischen Erkrankungen“, berichtet Dewitz. Sie weiß um die Probleme der hier arbeitenden Klienten. Ziel sei es, ihnen den Wiedereinstieg ins Arbeitsleben zu erleichtern. „Vor allem aber bekommen sie eine Tagesstruktur.“

Und das ist Uwe Schernau ganz besonders wichtig. Der 58-Jährige genießt die Nähe zur Natur – vor allem aber die Ruhe. „Ich mag keinen Lärm. Hier kann ich ganz ohne Druck arbeiten“, berichtet der Rostocker. Wird es ihm doch einmal zu viel, gönnt er sich eine Pause im Freien. „Wir haben viele Freiheiten und Möglichkeiten“, fügt er hinzu. Er wohnt im Stadtteil Toitenwinkel und tritt jeden morgen gerne seinen Dienst an. Pünktlich um 7 Uhr geht es los. „Es ist schön, in einer Gemeinschaft zu sein und Leute um sich zu haben, die einen verstehen“, sagt er. Genau darum gehe es, meint GGP-Sprecher Wolfgang Richter. „Im Mittelpunkt stehen hier die Menschen“, wie er betont.

Während seiner Zeit bei „De Kuhle Pilze“ hat sich Schernau ein umfangreiches Expertenwissen angeeignet. „ Edelpilze sind nicht nur vom Geschmack her intensiver als beispielsweise Champignons, sie sind auch sehr gesund“, wirft er ein. So wirken Shiitake entzündungshemmend und cholesterinregulierend. Echte Allrounder für die Gesundheit.

Arbeiten in ruhiger Atmosphäre

Auf dem rund zwölf Hektar großen Grundstück finden die Klienten die Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen und sich voll und ganz der Natur hinzugeben. „Einige gehen nach getaner Arbeit einfach ein bisschen spazieren und genießen die frische Luft“, meint Dewitz.

Neben der Pilzzucht müssen auf dem Gelände allerdings noch viele weitere Aufgaben erledigt werden. Beete wollen gepflegt, Obstbäume und Gemüsepflanzen geerntet und Bienen versorgt werden. „Etwas zu tun gibt es immer. Wir versuchen jedem die Möglichkeit zu geben, sich in dem Bereich zu betätigen, in dem er am meisten Freude empfindet.“ Am Nachmittag und den Wochenenden winkt ein buntes Freizeitangebot. „Um die Gemeinschaft zu stärken, veranstalten wir regelmäßig Spielnachmittage, Wanderungen und Turniere“, erzählt Dewitz.

Ein Fest zum Jubiläum

Anlässlich des 15-jährigen Bestehen findet am 26. Juni ein Hoffest auf dem Gelände statt. Dieses bietet Besuchern die Möglichkeit, sich mit der Pilzzucht vertraut zu machen. „In den vergangenen Jahren haben wir mitbekommen, dass die Leute sich sehr dafür interessieren, wie die Produktion im Bunker vonstattengeht. Das ist etwas ganz Besonderes“, meint Richter. Auch Ivonne Dewitz freut sich auf die Feier: „Es wird mit Sicherheit ein schöner, wenngleich anstrengender Tag.“

