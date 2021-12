Rostock

Es ist ein Problem, das mitten unter uns ist, auch wenn es sich in einer Rostocker Seitenstraße abspielt. Ein Mann haust in verpachteten Garagen mit all seinem Hab und Gut, dass die meisten als Müll betrachten würden. Für den Obdachlosen ist es mehr als Müll – trotzdem fühlen sich Anwohner gestört. Eine Lösung scheint nicht in Sicht.

„Eine Wohnung zu finden wäre schon schön, vor allem jetzt, wenn der Winter kommt“, sagt der Mann um die 50, der in und vor einer Garagenanlage im Südosten von Rostock haust. „Ich bin gerade dabei, Ordnung zu schaffen“, erzählt der freundlich gestimmte Rostocker, wenn man den Blick auf sein „Zeug“ lenkt, das für ihn mehr ist als eine bloße Ansammlung herrenlosen Gerümpels. An einigen Stellen des Seitenpfades wirkt der Unrat sogar wie eine künstlerische Installation, vom Besitzer arrangiert. „Und wenn ich es allein nicht schaffe, helfen mir meine Freunde vom Ordnungsamt“, lacht er augenzwinkernd.

Für den einen sind es Habseligkeiten, für andere Müll

Seit zwei Jahren hat der Obdachlose hier eine Art Behausung gefunden. Ein festes Dach über dem Kopf hat er nicht, aber viele Kumpels, bei denen er nachts Unterschlupf finde. „Anderen geht es noch viel schlechter. Jeder ist für sich selbst verantwortlich“, weiß er und zeigt auch Mitgefühl mit den Ämtern, die er für überfordert hält.

Seine Zeit verbringt er damit, den Weg, der der Deutschen Bahn gehört, in Schuss zu halten. „Hier habe ich Steine aufgeschüttet und die Rasenkanten freigehalten. Jeder sollte vor seiner eigenen Tür ein bisschen für Ordnung sorgen“, befindet der Mann, der seine Habseligkeiten hier angesammelt hat – sehr zu Lasten der Anwohner, die über den Weg zu ihren Gärten gehen oder zu ihren Häusern.

Anwohner fühlen sich gestört – Ratten fühlen sich wohl

Die ansässigen Rostocker beschweren sich indes über die Ansammlung des Sperrmülls, der ausschließlich Bewunderer im grauen Gewand anzieht, nämlich Ratten. Zudem stinke es zu manchen Zeiten erbärmlich, denn Waschgelegenheiten, geschweige denn Toiletten, gibt es in der Garagenanlage natürlich nicht. Über dem Zaun, der den Garagen gegenübersteht, hängen Socken und Wäsche, Hosen und Jacken als eine Art Wäscheständer oder offener Kleiderschrank. Alte Leuchtreklamen einer Brauereimarke liegen dekorativ darunter. Blumen schmücken den Zaun und Pfähle.

„Der Zaun wurde Ende letzten Jahres errichtet“, erklärt Sandra Peters von der Obdachlosenhilfe in Rostock. „Vorher lagen noch Sachen im Gebüsch, da hatte er sich eine Grillecke eingerichtet.“ Sie kennt „Ingo“ und kümmert sich um ihn. „Wir fahren ihn an, bringen ihm Essen und sprechen auch mit ihm. Montag hat er eine Jacke bekommen, und ich habe noch Schuhe für ihn im Auto“, erzählt die Helferin.

Vor zwei Wochen erst wurde der Unrat seitens der Stadt entsorgt, inzwischen sieht es beinahe wieder genauso vermüllt aus wie vorher. „Er braucht das, er wird sich nicht ändern. Messieverhalten lässt sich kaum eindämmen“, sagt Sandra Peters.

Jeder Mensch habe das Recht auf Verwahrlosung

Die Garagen gehörten der Stadt, der Weg der Bahn – beide fanden bisher zu keiner Lösung, außer den Müll in unregelmäßigen Abständen zu entsorgen. Dieses Messieverhalten scheint auch eines der Probleme zu sein, warum es mit der Wohnungsfindung für den Obdachlosen hapere. Denn kein Vermieter würde dies akzeptieren können.

Schätzungen zufolge sind um die 400 Menschen in Rostock und Umgebung ohne Obdach. Die Rostocker Stadtmission bietet ein Nachtasyl mit 25 Schlafplätzen für hilfesuchende Menschen. Aber auch die Mitarbeiter der Stadtmission kommen in manchen Fällen ihre Grenzen. Sandra Peters: „Was sollen wir machen, wenn sich jemand nicht helfen lässt. Jeder Mensch hat auch das Recht auf Verwahrlosung.“

Von Anja von Semenow