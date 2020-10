Schwerin/Rostock

Justizministerin Katy Hoffmeister hat Kai-Uwe Theede zum Präsidenten des Oberlandesgerichts Rostock ernannt. „Die Justiz in Mecklenburg-Vorpommern verdient eine würdige Nachfolge des langjährigen OLG-Präsidenten Burkhard Thiele. Daher wünsche ich den Beschäftigten der ordentlichen Gerichtsbarkeit, dass mit Kai-Uwe Theede das Wirken seines Vorgängers von der guten Zusammenarbeit innerhalb der Justiz bis hin zur erfolgreichen Nachwuchsförderung fortgeführt wird“, so Hoffmeister.

Die Justiz in Mecklenburg-Vorpommern stehe mit der Digitalisierung und dem Generationenwechsel heute vor ihren größten Herausforderungen seit der Wiedervereinigung, so die Ministerin bei der Übergabe der Urkunde.

Kai-Uwe Theede wurde 1964 in Lübeck geboren. 1994 war Kai-Uwe Theede zum Richter auf Probe in M-V ernannt worden. Bis zu seiner Ernennung zum Richter am Landgericht Schwerin war er unter anderem zwei Jahre im Justizministerium tätig.

2002 schon mal am Oberlandesgericht Rostock gewesen

2002 wechselte er als Richter am Oberlandesgericht nach Rostock. Von 2004 bis 2007 war Kai-Uwe Theede erneut ans Justizministerium abgeordnet. Ein Jahr später wurde er 2008 zum Vizepräsidenten des Landgerichts Neubrandenburg ernannt.

Die Ernennung zum Vorsitzenden Richter am OLG Rostock erfolgte 2010. Vor fünf Jahren wurde er als Vizepräsident des Oberlandesgerichts Rostock ernannt. Nach einer weiteren Abordnung ans Justizministerium wurde er im Jahr 2019 als Landgerichtspräsident in Schwerin ernannt.

