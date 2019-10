Obermeister des Handwerks aus ganz MV tagen in Rostock

Warnemünde

Am Mittwoch fand im Kurhaus Warnemünde der landesweite Obermeistertag des Handwerks statt. Rund 90 Teilnehmer aus unterschiedlichen Handwerksbereichen sind zusammengekommen, um sich zum Thema „Ländliche Regionen – Zukunfts- oder Resträume in MV?“ auszutauschen. Mit dabei war auch Minister Christian Pegel vom Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung.

Ländlicher Raum wird vernachlässigt

„Hier trifft Wirtschaft auf Politik. Ziel der Veranstaltung ist es vor allem auf Missstände aufmerksam zu machen“, erklärt Jens-Uwe Hopf, Hauptgeschäftsführer bei der Handwerkskammer Ostmecklenburg. Aus Sicht der Teilnehmer werde derzeit zu wenig für den ländlichen Raum getan. „Wir machen uns große Sorgen“, gesteht Hopf. Im ländlichen Raum sei das Handwerk mit seinen landesweit 20 000 Betrieben in Mecklenburg-Vorpommern der größte Arbeitgeber und Ausbilder. „Und dieser müsste seitens der Politik und auch finanziell deutlich stärker unterstützt werden.“

Das findet auch Landesinnungsmeisterin der Friseure Ines Tietböhl. Sie selbst komme aus Demmin und kenne die Schwierigkeiten mit denen sich Betriebe im ländlichen Raum rumschlagen müssen. „Viele der Auszubildenden müssen lange Wege auf sich nehmen, um überhaupt zu ihren Berufsschulen zu gelangen“, berichtet sie. Dazu käme, dass sie die Kosten für die Fahrt meist selbst tragen müssen. „Das kann doch nicht sein“, findet Tietböhl. Auch würden zahlreiche Funklöcher und schlechtes Internet einige Existenzen gefährden. „Das kann die Arbeit mancher Unternehmen massiv behindern.“

Informations- und Erfahrungsaustausch

Auch Uwe Lehmkuhl, Obermeister der Elektroinnung Ostseeküste-Mitte, kennt die Missstände im ländlichen Raum. So sei seiner Meinung nach vor allem die Infrastruktur für Elektromobilität zu verbessern. „Die Reduzierung von Kohlenstoffdioxid spielt für viele Betriebe eine immer wichtigere Rolle. Damit sie umrüsten können, muss zunächst ein vernünftiges Angebot errichtet werden“, sagt er. Was ihn am Obermeistertag aber am meisten interessiere, sei der Erfahrungsaustausch mit Gleichgesinnten. „Außerdem erwarte ich aktuelle Aussagen dazu, wie es mit neuen Prozessen weitergehen wird.“

Forderungskatalog

Damit der ländliche Raum für das Handwerk auch zukünftig ein Zukunftsraum bleibe, haben die Ehrenamtsträger des Handwerks ihren Standpunkt in einem Katalog zusammengefasst. Sie fordern den Ausbau der Verkehrs- und Infrastruktur, ein flächendeckendes hochleistungsfähiges Breitbandnetz, eine konsequente Digitalisierung und nicht zuletzt ein landesweites Azubi-Ticket.

Von Susanne Gidzinski