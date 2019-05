Stadtmitte

Mal gucken, wie sich der Kontrabass anfühlt, wollte die achtjährige Svenja aus der Rostocker Südstadt (v. l.) – ebenso wie Friedrich (4) aus der Kröpeliner-Tor-Vorstadt, Nils (5) aus Bad Doberan und dessen Mutter Wiebke Westendorf. Paul Vollbrecht (18, Mitte) weiß das schon, denn er ist bereits Schüler in diesem Fach und erklärte den Interessenten das Instrument. Svenja spielt bereits Blockflöte und Klavier, interessiert sich aber auch für die anderen Instrumente, die zum Beispiel ihre Klassenkameraden für sich entdeckt haben. Am Sonnabend durften die Besucher des Tags der offenen Tür im Haus der Musik alles einmal ausprobieren. Das Konservatorium und die Welt-Musik-Schule „ Carl Orff“ hatten eingeladen und Hunderte Besucher – vor allem Kinder und Jugendliche – kamen. Auf dem Hof zeigte die Nachwuchsband „Clueless“ ihr Können und drinnen gab es – anlässlich der in Rostock stattfindenden Bachwoche – eine Barockexpedition mit einer musikalischen Geschichte, Tanz und Maskengestaltung.

Ove Arscholl