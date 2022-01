Rostock

Die Rostocker SEAR-Firmengruppe steht vor einem deutlichen Umsatzplus: Die auf Energie-, Automatisierungs- und Industrietechnik spezialisierte Gruppe ist mit einem Auftragsvolumen von 87 Millionen Euro ins neue Jahr gestartet. Im gesamten Vorjahr lag der Umsatz bei rund 50 Millionen Euro. Dazu trägt die Offshore-Windkraft auf Nord- und Ostsee einen erheblichen Teil bei.

Zu einem wesentlichen Treiber dieser positiven Entwicklung gehört nach SEAR-Angaben das Geschäftsfeld der erneuerbaren Energien. Insbesondere der Ausbau der Übertragungskapazitäten für Windstrom aus dem Norden Deutschlands zu den Verbrauchsschwerpunkten im Süden gehöre zu den Tätigkeitsschwerpunkten des Unternehmens.

Spezielles Know-how

Auch die Montage und Wartung hochkomplexer elektrotechnischer Anlagen an Land und auf See ist für SEAR ein kontinuierlich wachsender Geschäftsbereich. „Das spezielle Know-how unseres Unternehmens auf dem Gebiet der Sicherung kritischer Infrastruktur, etwa in kerntechnischen Anlagen oder bei Anlande-Stationen von Offshore-Windparks oder Gaspipelines, ist dabei ein Wachstumsmotor“, heißt es.

Einen Großauftrag im Zusammenhang mit dem Ausbau von Übertragungskapazitäten realisiert die Gruppe an der HGÜ-Station (Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsstation) „Ultranet“ in Philippsburg (Baden-Württemberg). Im Auftrag von Siemens Energy übernimmt das Rostocker Unternehmen dort neben der Montage der eigentlichen HGÜ-Konverter auch die Installation der Schaltanlagen sowie der Schutz- und Steuerungstechnik.

Windstrom in den Süden bringen

„Dieser Auftrag bringt uns nicht nur ein Volumen im zweistelligen Millionenbereich. Mit unserer Arbeit tragen wir auch dazu bei, dass höhere Kapazitäten an Windstrom in den Süden gelangen und die Versorgungssicherheit innerhalb Deutschlands auf hohem Niveau gewährleistet bleibt“, sagt einer der Geschäftsführer der SEAR-Gruppe, Alexander Ciupka.

Im Offshore-Bereich übernimmt die Gruppe mit seinem Unternehmen Offshore Industrie Service GmbH (OIS) in diesem Jahr verschiedene Montage-, Wartungs- und Prüfarbeiten in den Windparks von Nord- und Ostsee. „Gerade erst in dieser Woche haben wir zwei weitere Aufträge erhalten: für die Vorbereitung des Regelbetriebs im Windpark Kaskasi in der Nordsee und für die Wartung von Umspannplattformen für vier Windparks, darunter den Windpark Arkona in der Ostsee“, sagt der zuständige Geschäftsführer Heiko Seefeldt,

Keine Angst vor Sanktionen

Im Bereich der Kerntechnik und Anlagensicherung wird die SEAR Gruppe unter anderem für Unternehmen wie Preussen Elektra, Nord Stream oder RWE tätig. „Hier geht es überwiegend um die Erneuerung von Objektsicherungsleittechnik, Umrüstungen von speziellen Lüftungen oder die Errichtung von Detektionssystemen“, so Seefeldt.

Für die russisch-deutsche Gaspipeline Nord Stream 1 habe SEAR nur noch kleinere Aufträge. An der umstrittenen Nord Stream 2 ist SEAR dagegen gar nicht beteiligt. Daher habe man auch keine Angst vor Sanktionen, sollte sich der Ukraine-Konflikt weiter zuspitzen, betont Seefeldt.

Geschäftsmodelle überdenken

„Atomausstieg, der Kohlekompromiss und eine beschleunigte Energiewende sind gewaltige Richtungsentscheidungen, die die Energiebranche massiv verändern. Sie alle erfordern von den beteiligten Unternehmen, Geschäftsmodelle völlig neu zu denken“, ist der Vorsitzende der Geschäftsführung der SEAR Gruppe, Mayk Wiese, überzeugt. „Vor diesem Hintergrund konnten wir mit den neuen Aufträgen unsere Position als einer der führenden deutschen Anbieter für hochkomplexe elektrotechnische Montagen im On- und Offshore-Bereich sowie auf dem Gebiet der Energieverteilung festigen.“

Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis in das Jahr 1904 zurück. An ihren vier Standorten in Deutschland und einer Niederlassung in Polen beschäftigt die SEAR-Gruppe in den Bereichen Energieverteilung und -übertragung, Rückbau von Kernkraftwerken, erneuerbare Energien, Digitalisierung der Produktion sowie Smart Infrastructure insgesamt über 300 Mitarbeiter.

