Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die Studierenden in nie gekannter Weise aus. „Das derzeitige Semester ist ein riesiges Experiment“, betont Pascal Knefeli (23). Der Rostocker Physik-Student im vierten Master-Semester ist als Mitglied des Allgemeinen Studierendenausschusses ( AStA) der Uni Rostock für die Studierenden im Bachelor-, Master- und Magister-Studiengang für Studium und Lehre zuständig.

In einer Umfrage unter den etwa 13 000 Studierenden wollte der AStA wissen, wie gut die Kommilitonen mit der digitalen Lehre klarkommen. „Die Mehrheit vermisst ganz klar die Präsenzlehre. Es fehlt der persönliche Kontakt, nicht nur mit Dozierenden, auch mit Kommilitoninnen und Kommilitonen“, resümiert Pascal Knefeli.

Er selbst sei jedoch überrascht, wie schnell die Umstellung des Studiums auf die digitale Lehre funktioniert habe vor dem Hintergrund bisher fehlender Ambitionen in diesem Bereich. Ein großer Vorteil digital aufgezeichneter Veranstaltungen sei es, dass man sich die Vorlesung orts- und zeitungebunden ansehen könne und so ein effektiveres Lernen mit mehr Chancengleichheit unter anderem für Studierende mit Kindern möglich sei.

Aber zur Wahrheit gehöre auch, dass einige Dozierenden nicht immer das gesamte Lehrmaterial zur Verfügung stellen würden. „Die in dieser Zeit so wichtige Kommunikation zwischen Studierenden und Dozierenden ist noch nicht perfekt“, so Pascal Knefeli.

Quelle: Foto: privat

Hardware fehlt, Netz bricht zusammen

Hinzu komme, dass es auch Studierende gebe, die keine ausreichende Hardware besitzen, wie Laptop, Kamera und Lautsprecher. Hier versuche die Universität jedoch zu helfen. Zudem sei die zuweilen schlechte Internetverbindung ein ernsthaftes Problem. Vorlesungen könnten wegen schlechter Internetverbindung nicht durchgängig verfolgt werden, das Netz breche unvermittelt zusammen.

Auch würden die Studierenden durchweg einen stark erhöhten Arbeitsaufwand im Vergleich zur Präsenzlehre beklagen. In der digitalen Lehre gibt es, so ergab die Umfrage, einen versteckten Mehraufwand. „Man muss sich kümmern, dass die Technik läuft und sich in vertrauter häuslicher Umgebung täglich neu motivieren, zu lernen und dem Alltag eine Struktur zu geben“, betont Pascal Knefeli. Beanstandet werde in der besagten Umfrage auch, dass die Lehrpersonen den Studierenden zu umfangreiche Hausaufgaben erteilen.

Studium in häuslicher Atmosphäre

„Die gesamte übliche Präsenzlehre wurde mit Beginn des Sommersemesters im April in die digitale Welt versetzt“, unterstreicht der AStA-Referent. Vorlesungen, Seminare und Übungen finden in häuslicher Atmosphäre online statt. „Während wir vor März noch in der Lehre im 20. Jahrhundert steckten, sind wir schlagartig im 21. Jahrhundert angekommen, unter andem mit Homeoffice und digitalen Plattformen“, sagt der AStA-Vertreter der Uni Rostock.

Ein ganz neues Thema seien jetzt anstehende Online-Prüfungen. Man redet also von zu Hause aus in die Kamera. „Das ist eine ganz neue Art von Prüfung, die es so an der Uni Rostock noch nicht gegeben hat“. Sowohl Studierende als auch Prüfer müssten aufeinander Rücksicht nehmen.

Genau das ist es, was Universitäts-Rektor Professor Wolfgang Schareck anstrebt. Das Ziel sei es jetzt, aus den aktuellen Erfahrungen für die Zukunft etwas mitzunehmen und damit die digitale Lehre mit ihren Vorteilen zu ergänzen. Der Rektor stellt klar: „Wir möchten so früh wie möglich wieder mit dem Präsenzunterricht beginnen und den digital anreichern.“ Das sei das Wirkungsvollste, um auch die Studierendenzahlen zu halten.

Befürchtet werde, dass die Mobilität bei jungen Leuten, besonders aus dem Ausland, durch Corona eingeschränkt sei. Die Universität Rostock punktet zwar mit guter Infrastruktur, vielen neuen Gebäuden und Hörsälen sowie interessanten Fachkonzepten in den Fakultäten. Doch allein bürokratische Hürden durch Corona könnten junge Leute aus dem Ausland und anderen Bundesländern davon abschrecken, sich für ein Studium an der Universität Rostock zu entscheiden.

Studierende in Geldnot

Darüber hinaus unterstrich das eingeholte Feedback laut AStA, dass viele Studierende durch den Wegfall ihres Nebenjobs finanzielle Sorgen haben. „Wir haben uns deshalb mit Studierendenvertretungen anderer Universitäten zusammengeschlossen und fordern mit ihnen bundesweit eine effektive finanzielle Unterstützung für Studierende in Not“, sagt Pascal Knefeli.

