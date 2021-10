In wenigen Tagen heißt es: O’zapft is. Die Wiesn an der Warnow beginnen. Wer im Festzelt am Stadthafen Rostock mitschunkeln, Haxen essen und die ein oder andere Maß trinken möchte, kann sich den Eintritt sparen, wenn er oder sie in unserem Gewinnspiel siegt. Am Samstag ist die letzte Chance, Tickets für einen Achter-Tisch zu gewinnen.