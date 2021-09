Veranstaltung - Oktoberfest 2021 in Rostock: Wiesn an der Warnow statt in München – so geht’s

Tote (Leder-)Hose in Bayern, Rostock lässt es aber krachen: Beim Oktoberfest im Stadthafen wollen Madln und Buam vier Tage lang Party machen. Wo Sie Tickets bekommen, was eine Maß Bier kostet und welche Corona-Regeln im Zelt gelten, erklärt der Chef des Rostocker Oktoberfestes in der OZ.