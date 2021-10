Rostock

Hoch die Hände, Leberkäse! Blau-weiße Schunkel-Stimmung am Wochenende im Rostocker Stadthafen. Um 19.30 Uhr eröffnete Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) das siebte Rostocker Oktoberfest mit sieben Hammerschlägen – und: O’zapft is. Das Schweriner Urgestein gab sich redlich Mühe mit lustgen Sprüchen.

Doch die Knaller gingen woanders ab. Auf der Bühne zum Beispiel mit jungen Bands, die mühelos zwischen „Tausend Mal berührt“ und Neil Diamonds „Sweet Caroline“, „Ich wünsch’ dir noch ein geiles Leben“ bis „What A Beautiful Day“ von U2, „YMCA“ von Village People oder Zicke Zacke, Zicke Zacke – Heu! Heu! Heu! wechselten. Nun ja, nach der x-ten Maß kann auch danach jeder tanzen. Bei „Let’s twist again“ von Chubby Checker stand das Zelt das erste Mal Kopf. 19.45 Uhr!

1926 Sitzplätze im Zelt am Stadthafen

Hoch die Hände, Wochenende und diesmal mit Leberkäs, Jausenbrett, Obazda, Schweinshaxe, Bierradi und jeder Menge Aperol Spritz und noch mehr Maß Bier. Für 1926 Sitzplätze bietet das Zelt im Rostocker Stadthafen an zwei Wochenenden Platz. 91 Prozent Doppel-Impfquote freut sich Veranstalter Thorsten Schulz. Alles coronakonform. Beim Tanzen aber könnte indes etwas eng werden. Los ging es immer um 16 Uhr.

Ab 17 Uhr hauen die Bands auf der Bühne ununterbrochen einen raus von Bayerischer Volksmusik, Oberkrainer, Feten-Hits, Charts, fetzigen Polkas bis Schunkelsongs zum Anfassen und Mitsingen. Um Punkt 23 Uhr ist jeden Abend Schluss. Volle Hütte an den ersten beiden Tagen Freitag und Samstag. Volle Hütte erwartet Schulz auch an den beiden Tagen des kommenden Wiesn-Wochenendes an der Kaikante (22. und 23. Oktober). „Ab 21 Uhr geht sowieso nicht mehr viel über die Theke“, sagt er.

Feuerwehrleute als Dank für Corona-Einsatz eingeladen

Da haben die meisten schon gut getankt. Dort, wo sonst der Hering beißt, wird nun an zwei Wochenenden in Lederhos, Dirndl, Janker, rotkarierten Hemden und Tirolerhüten geschunkelt, getanzt, gesoffen, gefeiert, auch ein bisschen geknutscht und der Heidi von hinten an die Schulter gefasst. Na ja, muss man ja nicht hingucken. Oktoberfest ist auch ’ne Spur von Fasching auf Bayerisch mit größeren Bieren als in Köln. Ergebnis ist dasselbe. Geht nur schneller. Hicks.

An Tisch 112 sitzen exakt 112 Männer und Frauen. Rostocker Feuerwehrleute, die als Dank für ihren Corona-Einsatz eingeladen wurden. Feuerwehrmann Dennis (25) ist mit seinem Kumpel Marcel (38), Bauunternehmer, Frau und Schwiegereltern hier: „Endlich mal wieder Freunde, Verwandte, Kameraden treffen. Das hat mir lange gefehlt.“

„Das ist viel familiärer hier“

Ihm gefällt das Oktoberfest an der Warnow weit besser als das Original an der Isar: „Das ist viel familiärer hier. Das ist gut so in Rostock, wie es ist. Heute hauen wir rein!“ Nicole (38), Filialleiterin im Textileinzelhandel in Rostock, ist zum ersten Mal hier: „Einfach geil. Macht mega Spaß. Gerade nach scheiß Corona. Und eben gerade weil es nicht an die Küste passt. Das ist doch der Reiz“ – sagt’s und tanzt, während die Sängerin auf der Bühne ins Mikro schmettert: „Eines kann mir keiner nehmen. Und das ist die pure Lust am Leben.“

Das hat an der einen oder anderen Stelle zwar was vom Dorfschubs in blauweiß. Nur die Klopperei zum Ende fehlt, da jeder, der 30 Euro Eintritt gezahlt hat, es sich drei Mal überlegt, ob er dem Nebenmann eins auf die Goschn gibt, nur weil der der Mutti optisch etwas zu lang ins Dekolleté gefallen ist. „Bisher war immer alles friedlich“, sagt Schulz. Zicke, Zacke – hier trifft Bauarbeiter auf Anwalt, Sekretärin auf Ärztin, Trucker auf Steuerberater. Und alle eint eines: Hunger auf Deftiges, Durst auf Hochprozentiges und Lust auf gaaanz viel Party!

Kellnerin über Arbeit im Zelt: „Einfach suppa hier“

Hauptsache Schunkel und hoch das Bein. Schlechte Laune, Trübsinn, aggressive Stimmung – hier nicht. Das soll einfach nur gute Laune machen. „Und wem’s nicht gefällt oder wer der Meinung ist, Oktoberfest gehört nach Bayern und wir an der Küste dürfen nur Fischerfeste feiern, der soll einfach wegbleiben.“ Uschis Meinung. Prost! Thorsten Schulz sagt: „Das macht einfach Spaß, nach all der Zeit mal wieder in glückliche Gesichter zu blicken. Die fühlen sich einfach frei und toll.“ Und torkeln kurz vor Mitternacht Arm in Arm nach Haus.

Eine von jenen, denen dort auch noch die Arbeit Spaß macht, ist Susi (44). Die Kellnerin im Dirndl tanzt mit zwei Maß in der Hand los, wackelt ein bisschen und ruft: „Einfach suppa hier! Aba schreib nich, wie alt ich bin.“ Nee Susi, machen wir nicht. Nils (31), Sabrina (38) und Tom (39) stehen auf den Bänken, als der Knaller kommt: „Das ist Waaaahnsinn! Warum schickst du mich in die Hölle?“ Hölle, Hölle, Hölle echot es von den Bänken.

Na ja, so geht das. Lachen! Machen! Glücklich sein! Verklemmt ist woanders. Und eines darf vor Toreschluss natürlich auch nicht fehlen: „In München steht ein Hofbräuhaus. Eins, zwei, g’suffa.“

Von Michael Meyer